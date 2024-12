¿Qué libros recomienda el British School de Barcelona por Navidad?

The British School of Barcelona ha hecho público un interesante estudio que nos permite conocer los índices de lectura entre los más pequeños, un análisis con el que podemos saber qué se lee y a qué edades. No se puede olvidar que, según el último Barómetro de Hábitos de Lectura del Ministerio de Cultura, el 76,3% de las familias con menores de 6 años leen a sus hijos pequeños, y el 86% de los niños y las niñas entre 6 y 9 años leen en su tiempo libre.

Completando estos datos, el profesorado de The British School of Barcelona comparte algunas recomendaciones literarias perfectas para que los más pequeños no dejen de leer estas fiestas. Emily Henderson, directora de Infantil y Primaria en el campus BSB Sitges, recomienda tres opciones de lectura en inglés. Son "The Jolly Christmas Postman" de Janet y Allan Alberg, un clásico interactivo que combina la magia de la Navidad con cuentos de hadas. Ideal para que los niños exploren las emociones a través del juego y la lectura; "Stick Man" de Julia Donaldson, donde se nos descubre cómo un padre emprende un viaje para regresar con su familia en Navidad. Una lectura perfecta para hablar de valores importantes mientras se disfruta del arte y el lenguaje; y "Press Here" de Herve Tullet, una obra interactiva qué despertará la curiosidad y el asombro de los pequeños lectores convirtiendo cada página en una aventura mágica.

Por su parte, Enitan Akisanya, coordinadora de Phase 3 de primaria, y Denise Ropero, profesora de castellano y catalán, ambas en el campus de BSB City, apuntan sugerencias para lectores entre 5-9 años en los tres idiomas, catalán, castellano e inglés. Estas son en inglés “The Polar Express” de Chris Van Allsburg, una historia clásica que celebra la magia de la Navidad; “Pink Santa” de Tanya Hennessy y Ben Whitehouse, una divertida historia que introduce la diversidad y la inclusión en Nochebuena; y “How the Grinch Stole Christmas” de Dr. Seuss, un título imprescindible ilustrado que enseña el valor de la empatía, de compartir y de disfrutar de los momentos especiales en compañía. En castellano y catalán, los títulos propuestos son “Los elfos de Papá Noel” de María Menéndez-Ponte, un cuento sobre el trabajo en equipo y la importancia de ayudar a los demás; “El viatge dels tions” de Mar Font, una obra tierna que conecta a los pequeños con las tradiciones locales; y “El encargo más difícil de los Reyes Magos” de Begoña Oro, una historia de perseverancia que invita a reflexionar sobre los desafíos y cómo superarlos colaborando entre todos.

Vayamos a los más mayores de la mano de Eloise Duarte, coordinadora del departamento de inglés en el campus BSB Castelldefels, y Maria Anguera, coordinadora del departamento de castellano, catalán y sociales en el campus BSB City. Ellas son las encargadas de recomendar “The Lord of the Rings” de J.R.R. Tolkien, la mítica saga de fantasía; “Drácula” de Bram Stoker, un clásico indiscutible de la literatura gótica de terror; “El fantasma de la fiesta del té” de Reimena Yee, una historia que combina fantasía, sensibilidad y un toque de misterio; “Las cien tormentas” de Beatriz Giménez de Ory, una novela de aventuras a través de paisajes emocionales y fantásticos; “Percy Jackson y los dioses del Olimpo” de Rick Riordan, una fascinante saga de aventuras mitológicas.