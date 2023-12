La Razón entrega en Cataluña los premios a la excelencia empresarial

De entre todas las patronales de Europa, suele decirse que Foment del Treball Nacional es la más antigua de todas ellas. De ahí que LA RAZÓN escogiese su histórica sede en la Via Laietana de Barcelona para entregar sus premios a la excelencia empresarial hace ya tres años. Unos galardones que nacieron, así pues, con la intención de subrayar la trayectoria de una veintena de destacados profesionales, entidades y empresas que, con su trabajo, contribuyen al desarrollo económico del país.

En este contexto, el director de La Razón, Francisco Marhuenda, ejerció de maestro de ceremonia y quiso destacar el orgullo de presentar la tercera edición de estos galardones. "Aunque a menudo la gente no lo recuerde este periódico pertenece a un grupo catalán, el Grupo Planeta". Es decir, “somos, ante todo, una empresa. Y por eso somos muy sensibles con la labor de un empresario para realizar su actividad. De hecho, nuestro trabajo es pedir a las administraciones que pongan el marco para que ustedes puedan desarrollar su actividad”, señaló. “Cataluña es un territorio profundamente emprendedor y uno de los motores de la economía española. Y crece gracias a todos ustedes., añadió. La periodista Marina Castaño fue la encargada de amenizar la velada y presentar los galardones.

Así las cosas, el primer premio de la noche, a la economía azul y con la Copa América de Vela como telón de fondo, fue para Blue Carbon, una empresa que ofrece soluciones innovadoras para proteger y regenerar los ecosistemas marinos, a la vez que lucha contra el cambio climático y reduce la huella de carbono. Sus socios fundadores, Toni Guiu, y Edgar Aznar, recogieron el premio.

El mediterráneo tuvo un papel fundamental en la gala. No es de extrañar, así pues, que el segundo premio fuese para una compañía que lleva casi 40 años proporcionando las mejores soluciones en reparación y mantenimiento de todo tipo de embarcaciones, tanto de vela como de motor. También gestiona, en el puerto de Mataró, la base náutica Mataró Marina Barcelona. Por ello, LA RAZÓN quiso premiar a Varador 2000 como Astillero del Año. SU CEO, Xiqui Mas Borrell, recogió el galardón.

De barcos la velada pasó a coches de lujo. Y nada menos que una marca icónica como Bentley. La firma británica fundada hace más de un siglo y ha producido desde entonces modelos míticos. Así recibió el premio por su trabajo e iniciativas en el sector de las marcas de lujo. Pau Coll, dealer principal, fue el encargado de llevarse el premio.

Los periódicos tampoco han sido ajenos al auge de las encuestas y los estudios de mercado o de opinión. En este campo sobresale una firma con más de 30 años de experiencia a sus espaldas. Su misión es crear y facilitar plataformas de generación de información de calidad, a través del uso de las tecnologías más avanzadas. Por ello el premio a la innovación en estudios sobre brecha digital y emprendimiento fue para Opinòmetre. Su director, Josep Ribó Santacreu, representó a la compañía en la gala.

Startups

Un concepto como el de startup, ajeno a nuestro vocabulario habitual hasta hace unos años, se ha convertido en un negocio al que prestar cada vez más atención. Estas empresas de reciente creación, sin embargo, a menudo necesitan ayuda para desarrollar su potencial. De ahí que el siguiente galardón fuese para Logistics 4.0 Incubator, es decir, la primera incubadora de empresas 4.0 de España, que ha acogido hasta el momento a nada más y nada menos que 29 startups que van de la robótica a la inteligencia artificial, y para BlancaSorigué, directora general del Consorcio de la Zona Franca, la empresa madre.

Hay compañías que han hecho de la sostenibilidad su razón de ser, ya que implica la capacidad de satisfacer las necesidades del presente sin comprometer a futuras generaciones. Para ello, algunas, han puesto en marcha programas para la salud de las personas, de los animales, de las comunidades e incluso de la salud del planeta. Es el caso de la farmacéutica Boehringer Ingelheim, que ha destacado sobradamente en este campo y por ello se hizo con el premio a la integración de la sostenibilidad para mejorar la vida de las personas. Ana Urmeneta, responsable de Sostenibilidad de la compañía, representó a la farmacéutica en el acto.

Desde hace años, no hay día que pase sin que leamos alguna noticia sobre la sequía. Y más en una zona tan sensible a la falta de lluvia como Cataluña. Así, con los pantanos en sus mínimos históricos y el cambio climático como telón de fondo, hay compañías que abogan por aplicar la última tecnología en la búsqueda activa de nuevas soluciones a una problemática cada vez más habitual. Y esto pasa por acelerar el cambio a un modelo circular y darle al agua una nueva vida. En este empeño, Agbar se ha convertido en un referente dentro y fuera de Cataluña. Y por ello recibieron el premio de soluciones a la sequía. Así, Jorge Manent, director general de la compañía, recogió el premio en nombre de la compañía.

Si por algo destaca Europa es por ser una suerte de museo al aire libre. Pero esos palacios y esos edificios requieren mantenimiento. En este campo destaca Murprotec, empresa líder en la solución de casos de humedades desde hace más de 65 años. Por esta dilatada trayectoria, el director de la empresa en Cataluña, Ignacio Lago, recogió el premio al mejor sistema definitivo contra las humedades estructurales.

Laminar Pharma nació como fruto de la investigación del doctor Pablo Escribá y su equipo sobre las membranas lipídicas celulares, específicamente cuando intentaban comprender por qué algunos ácidos grasos son saludables y otros perjudiciales. Por su labor de investigación, Laminar Pharma ha sido galardonada con el Premio I+D en biotecnología por desarrollar terapias para enfermedades con altas necesidades clínicas no cubiertas. Escribá, como director general, y David Roberto, como director financiero, recogieron el premio.

A menudo no somos conscientes de la importancia que tienen las empresas familiares en España. Y más aún cuando ese conocimiento, esa forma particular de hacer las cosas, mucho más cercana, se aplica a un sector tan sensible como el cuidado de las personas mayores. Y más tras una pandemia. Pero esa labor la desarrolla desde hace 20 años, con la máxima eficacia y cariño, Grup Lantus, y, en nombre de la compañía, Ana Maria Amat Guitart, se llevó el premio por su vocación social y compromiso en el cuidado y bienestar de las personas mayores.

El siguiente premiado, la Policlínica Comarcal del Vendrell, en el Baix Penedès, es un centro sanitario privado cuyo origen se remonta a 1941 como centro de pacientes agudos, pero amplía su cobertura asistencial a los pacientes crónicos en el año 1986. Se convierte así en centro proveedor del CatSalut y es nombrado Centro Sociosanitario de referencia de la Comarca del Baix Penedès, con un pabellón y 120 camas sociosanitarias, además de hospital de Dia y las 24 camas de Residencia Asistida, también concertadas con el ICASS. Por ello, LA RAZÓN otorgó al consejo de la compañía, presidido por Isaac Contel Rivero, el galardón a la gestión familiar por su excelencia en servicios de atención al paciente.

El equipo que puso en marcha iVascular ya poseía más de 30 años de experiencia en el campo de los dispositivos vasculares antes de fundar su propia compañía. De hecho, fueron los responsables de la obtención de una de las primeras marcas CE para un stent liberador de fármaco hace más de dos décadas. Hoy es una empresa de referencia en Tecnología Médica que desarrolla dispositivos para el tratamiento de lesiones vasculares. Por ello, LA Razón les reconoció con el premio a la excelencia en I+D+i en dispositivos médicos. María Molina, CFO, y Lluís Duocastella Codina, CEO de iVascular, recogieron el premio.

Vesta es una constructora nacida a partir de la necesidad de acometer una serie de obras de restauración en un momento en el que no apenas se trabajaba ese nicho de mercado, la crisis de 2007. Nació del interés por restaurar y mantener el patrimonio histórico, entendiendo por patrimonio histórico no solo edificios, sino también el conocimiento, los oficios, las tradiciones o la cultura. De ahí que su director técnico, José Luis López Otero, se llevó, en nombre de la compañía, el reconocimiento con el premio a la excelencia y la trayectoria en construcción y rehabilitación.

La gala prosiguió con una empresa que busca ser referencia mundial en la fabricación de equipos de recubrimiento y líneas de granulación para el sector farmacéutico, y gracias al esfuerzo de su equipo de más de 60 personas está logrando este objetivo. Por eso, LA RAZÓN quiso premiar a Tecpharma, y al director general de la compañía, David Mateo, con el galardón a la innovación y sostenibilidad en maquinaria para el sector farmacéutico.

El sector de las estructuras metálicas también tuvo cabida en la gala y más con un nombre propio como SCS–Culleré i Sala, que se ha ganado a pulso ser referente internacional en ese sector. Gracias a sus más de 30 años de experiencia es sinónimo de garantía, calidad y cercanía en el servicio a sus clientes. Además, es un referente nacional en cuanto a innovación y tecnología, utilizando nuevos materiales más sostenibles en sus proyectos. Por todo ello, se llevaron el galardón a la compañía líder en el sector de las estructuras metálicas. Jordi Romañà Ribé, CEO de la compañía, recogió el premio.

Un arquitecto de la logística puerta a puerta, así es como podría definirse al siguiente premiado. Y mucho más en un contexto global en el que el sector logístico adquiere cada vez más importancia. Multitrade Spain es líder en el sector, con numerosas certificaciones que avalan su trabajo, llegando a ser una parte fundamental del éxito de las muchas compañías que cuentan con sus servicio. Por ello, y por su recorrido, Multitrade Spain recibió el premio a su trayectoria empresarial en transporte y logística.

La salud física, pero, sobre todo, la salud mental, cada vez cobran más importancia en nuestro mundo. Es decir, el autocuidado. Y en ese ámbito, el siguiente premiado, Kompan, es líder internacional. Esta empresa con sede en Dinamarca se dedica al diseño, producción e instalación de soluciones lúdicas, como los parques infantiles y las zonas de deporte, uniendo arte y conexión con la naturaleza. Así, por su medio siglo de historia y la calidad de su trabajo, Kompan recibió el premio a la compañía líder en el desarrollo de soluciones de juego y fitness al aire libre. Mercedes Rodés Torras, Managing Director de Kompan España, Italia y Portugal, fue la encargada de recoger el premio.

“Estar actualizados y actualizar a todos nuestros clientes su expresión audiovisual”, este es el objetivo de Lighsound Group, el último premiado dela gala. Esta empresa con sede en Barcelona trabaja es especialista en diseño, ingeniería broadcast y producción televisiva. Como explica su Presidente, David Borja Pastor, “damos apoyo de marketing tecnológico a compañías de alcance mundial, pero también trabajamos con artistas y espectáculos de primer nivel”. El premio a la mejor compañía de ingeniería e integración digital audiovisual. David Borja Pastor, presidente de Lightsound Group, representó a la compañía en la gala.