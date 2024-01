Las reivindicaciones de Puchi

El CENIT (Centro Nacional de Inteligencia de Tabarnia) ha tenido acceso a un documento ultra secreto hallado en los lavabos de un restaurante de Bruselas, especialista en mejillones con patatas fritas, en el que se especifican las reivindicaciones a las que va a ser sometido don Pedro para próximas aprobaciones de leyes o decretos leyes. Nosotros como Gobierno de Tabarnia, tenemos la obligación comunicarlo y hacerlo público ante nuestro pueblo.

En el ámbito de la justicia:

A) Se exigirá para el nombramiento de jueces y fiscales en Cataluña, no sólo haber aprobado la oposición pertinente convocada por la Generalitat, sino que además de acreditar el título de licenciado o graduado en derecho, lo tengan también en filología catalana.

B) El Govern de la Generalitat se constituirá en el máximo órgano jurisdiccional, siendo el último recurso planteable ante diferentes jurisdicciones, el «recurso de catalanidad» que se desarrollará mediante ley en el Parlament de Catalunya y por el cual toda resolución o sentencia que perjudique a una persona física o jurídica declarada indepe, será automáticamente revocada.

En el ámbito de la competencia sobre fronteras, se procederá no solo el traspaso del control de la inmigración, sino que también la competencia plena sobre espacios marítimos, aéreos y aeroespaciales, por lo que todo astronauta que sea lanzado al espacio por cualquier potencia mundial y pretenda sobrevolar el espacio aéreo catalán, deberá acreditar el nivel C de lengua catalana.

No solo serán sancionadas las empresas que no quieran volver a Cataluña, sino que se aprobará un decreto con un paquete de medidas por el cual se sancionará con multas a quienes no consuman productos catalanes. No obstante el Instituto de Estudios de Productos Catalanes elaborará una lista de productos propios, falsamente atribuidos por el centralismo español a otras comunidades, tales como el jamón de Jabugo o el vino de Rioja; la paella será considerada como producto de la Cataluña sur, quedando excluidos los productos elaborados por pueblos amigos tales como el bonito del norte. Además el gintonic será sustituido en todo el territorio catalán por el «aromastonic» y el cuba libre por el «ratafialliure».

El CENIT tiene más información que por prudencia no podemos desvelar, por ejemplo que los juicios en Cataluña además de con toga se celebrarán con barretina.

-Huy, ¡se me ha escapado!