Rufus Wainwright: "El fuego debe ser combatido con fuego"

Es una de las propuestas musicales más esperadas este año. Prueba de ello es que ya están vendidas todas las entradas para el concierto que tendrá lugar este sábado en el Palau de la Música Catalana. Hay motivo porque se trata de la primera representación en nuestro país de «Dream Requiem», la última obra del músico estadounidense Rufus Wainwright. Este ambicioso proyecto debería haber contado con la participación de la actriz Sharon Stone, quien finalmente no estará en Barcelona por la trágica situación que se vive en Los Ángeles. Será Wainwright quien asuma ese papel de narrador, tal y como contó ayer en rueda de Prensa, acompañado de parte de su equipo, como Ludovic Morlot, director titular de la OBC, quien dirigirá la orquesta, y la soprano Anna Prohaska. Todo ello es un encargo del Palau de la Música Catalana, L’Auditori, además de otras seis instituciones internacionales, y en el que participa la OBC, el Orfeó Català y su coro infantil.

Rufus Wainwright aseguró que «soy un fan desde los trece años de las misas de réquiem. Después de escuchar la de Verdi, me convertí en fanático de estas obras. Un adolescente que le guste la ópera es raro, pero el tiempo pasó, compuse un par de óperas y al final creo que cualquier obra interesante viene sola. Nunca tuve como estrategia el escribir un réquiem».

Todo cambió cuando leyó por primera vez el poema «Darkness» de Lord Byron que es la base de de este «Dream Requiem». «No quería hacer nada con el romanticismo, pero cuando leí el texto me dije “oh, vaya”». Y no se pudo resistir.

La obra se pudo escuchar por primera vez en junio del año pasado con Meryl Streep como narradora. Pese a que fue compuesta en otro momento, no pudo evitar el músico trazar algunos paralelismos entre su oratorio y la actualidad más inmediata, especialmente los incendios en Los Ángeles y la toma de posesión de Donald Trump como nuevo presidente de Estados Unidos. «Este es un réquiem por el sueño americano. Son tiempos oscuros y esto es algo que siente todo el mundo. Así son las cosas». Por todo ello, añadió que «el fuego debe ser combatido con fuego».

Se da el caso que hace dos semanas, Ludovic Morlot perdió su casa en el incendio que acecha Los Ángeles. Al ser preguntado por esta tragedia, el director titular de la OBC comentó que «para afrontar la tragedia debes encontrártela cara a cara. La música es lo que ahora mismo que me da consuelo. Enfrentarme de esta manera me da comodidad y fuerza. Esto me hará más fuerte».

Wainwright no tenía previsto asumir el papel de narradora, pero el hecho de que Sharon Stone no haya podido viajar desde Los Ángele no ha sido un impedimento para el músico porque «cuando hice este réquiem con Meryl, a ella le encantó y me dijo que le gustaría volver a hacerlo, pero pensaba que debía ser interpretado por un hombre joven. No se puede olvidar que Byron tenía 23 años cuando escribió el poema».