Rull anuncia esta tarde que no hay candidato para el debate de investidura

El recientemente nombrado presidente del Parlament de Cataluña, Josep Rull, anunciará esta tarde que ninguno de los dos líderes con más apoyos en las elecciones catalanas del pasado 12 de mayo –Salvador Illa, del PSC; y Carles Puigdemont, de Junts– desean, por el momento, presentarse al debate de investidura en la Cámara catalana, que debe celebrarse como muy tarde el próximo día 26 de junio. «No hay candidato para la investidura», expondrá Rull en el Parlament, seguido de la decisión tomada respecto a si se celebrará en sustitución un pleno –llamado «acto equivalente», donde las distintas formaciones puedan intervenir– o no, ambas opciones perfectamente legales. La intervención del presidente del Parlament, así pues, será alrededor de las 16:30h de la tarde, tras reunirse por la mañana en la propia cámara con los representantes de los partidos con mayor representación parlamentaria –ERC, PSC y Junts–, y habiendo hecho lo propio ayer con el resto de ellas: Vox, PP, CUP, Comunes y Aliança. Tanto los posconvergentes como los socialistas expondrán que no cuentan con los apoyos necesarios para sacar adelante una investidura y que prefieren, por tanto, no presentarse.

En Junts empiezan a ver imposible la hipótesis de que el PSC se abstenga para investir a Puigdemont, la única fórmula posible para que el independentismo siga en la Generalitat. Que Illa fuera primero a la investidura y fracasara, no obstante, sería un buen escenario para Junts, pues de tampoco prosperar la suya tratarían de culpar al exministro de Sanidad de una repetición electoral que, asimismo, también consideran como escenario probable. Los socialistas, por contra, pedirán «tiempo» al presidente del Parlament, pues confían en convencer a ERC de investir a su candidato y formar un Govern de orientación progresista y catalanista también de la mano de los comunes. Las negociaciones del PSC con los republicanos, de hecho, empezaron ayer de forma oficial con un primer encuentro que, como los de su especie, sirvió para emplazarse a «seguir hablando». Un primer paso, sin embargo, que arroja algo de luz en el camino de Illa a la Generalitat, hoy menos negro que unos días atrás. En el encuentro PSC-ERC no acudieron ni Illa ni Marta Rovira, secretaria general de los republicanos, pero sí lo harán si las reuniones prosperan y se produce un mínimo entendimiento entre ambos de cara a la investidura. Según han afirmado en ERC de forma reiterada, el apoyo en cualquier caso sería externo –les «toca» pasar a la oposición, repiten–, por lo que la coalición estaría formada, en este hipotético caso, por socialistas y comunes, que no impondrían demasiados problemas para alcanzar un acuerdo. Así lo trasladó su líder y candidata Jéssica Albiach en la reunión de ayer con Rull, enfatizando el hecho de que apoyarán un Govern «que tenga como prioridad la vivienda, la sanidad y educación públicas y un cambio de modelo productivo que responda a la planificación ecológica», en el que podrían entrar.

El Partido Popular y Vox, por su parte, negaron cualquier tipo de apoyo tanto a Illa como a Puigdemont en su encuentro con Rull. Mientras la CUP se abrió, como ha afirmado su líder, Laia Estrada, en reiteradas ocasiones, a investir –de nuevo– a Carles Puigdemont mientras «sirva para avanzar en la agenda independentista». Aliança Catalana y su líder, Sílvia Orriols, con quienes PSC y Junts prometieron no negociar al catalogar a la formación de «extrema derecha», mantuvieron su intención de llegar a un acuerdo de investidura con los posconvergentes, como explicó la candidata a este diario antes de las elecciones, pero la respuesta de Junts, presumiblemente, será negativa, al así haberlo pactado por escrito con el resto de formaciones políticas.

El escenario, así pues, es tan sorprendente como crítico, pues no es habitual, en primer lugar, que nadie desee someterse a un debate de investidura –pudiendo hacerlo– y, en segundo, porque la repetición electoral tendrá, a partir del próximo y cercano día 25, el reloj de arena corriendo a su favor. Según marcan los plazos parlamentarios, a partir del primer debate de investidura –o «acto equivalente», en su defecto– se abre un plazo de dos meses en los cuales pueden celebrarse tantos como sea posible para conseguir una mayoría parlamentaria. El 25 de agosto, si no hay antes una investidura, el presidente de la Generalitat en funciones, Pere Aragonès, deberá convocar elecciones, que presumiblemente se celebrarán en octubre: algo que nadie desea pero que todos contemplan dado el bloqueo y la falta de alternativas que expondrá públicamente Rull esta tarde en el Parlament.