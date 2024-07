Sabadell (Barcelona) y Salou (Tarragona) guardan un minuto de silencio por dos asesinatos machistas

Autoridades, agentes de cuerpos policiales y vecinos de Sabadell (Barcelona) y de Salou (Tarragona) han guardado este lunes un minuto de silencio por dos asesinatos machistas ocurridos este fin de semana, uno en cada localidad. Al homenaje en Sabadell, convocado por el Ayuntamiento en la plaza de Sant Roc, han asistido la consellera de Igualdad y Feminismos en funciones de la Generalitat, Tània Verge, y la alcaldesa de Sabadell, Marta Farrés. También se ha convocado en Sabadell una concentración de rechazo y apoyo para este lunes a las 18 horas, donde se leerá la declaración de la Taula de Gènere. En la madrugada del sábado al domingo, una mujer fue encontrada muerta ante una casa en el barrio de Ca n'Oriac de Sabadell, y los Mossos d'Esquadra detuvieron el domingo por la tarde al presunto asesino. La policía catalana también detuvo el sábado por la noche en Salou a un hombre de 86 años como presunto autor de un delito de homicidio a su pareja. VERGE La consellera Tània Verge ha llamado a "hacer piña como sociedad para hacer frente a los discursos negacionistas" de la violencia machista y los ataques contra las políticas de igualdad. También ha pedido que la sociedad combata "cada una de las expresiones de violencia machista que pasen en todos los ámbitos", y ha lamentado que está fallando la sociedad y el sistema. "Nos necesitamos todas y todos para no dejar pasar ni una, para responder ante cualquier tipo de indicio", ha sostenido la consellera, que ha añadido que las violencias machistas son inherentes a las sociedades patriarcales. Ha sostenido que las cifras de feminicidios indican "que el feminismo no ha ido demasiado lejos, que las políticas de igualdad son muy necesarias y que hay que seguir invirtiendo muchos recursos". Verge ha detallado que la Generalitat ha activado el servicio de intervención en crisis para acompañar a familiares y entorno de las víctimas: "Las instituciones no desfalleceremos".