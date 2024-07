El Senado contestará a Cataluña que el número de escaños no puede cambiar durante la legislatura

El Senado responderá al Parlament catalán que, según la ley de régimen electoral, el número de senadores por designación autonómica no puede cambiar durante la legislatura, por lo que no pueden ascender de ocho a nueve los que elija Cataluña aunque la población haya aumentado desde el censo de 2022. Fuentes de la Mesa del Senado explican que esa será la única respuesta que podrá dar la Cámara Alta cuando reciba la solicitud aprobada por la Junta de Portavoces del Parlament.

El Senado se remitirá en su respuesta a la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (Loreg), que señala que a cada comunidad le corresponde un senador más por cada millón de habitantes, y especifica, en el artículo 165.4, que "se determinará tomando como referencia el censo de población de derecho vigente en el momento de celebrarse las últimas elecciones generales al Senado". En las elecciones de 2023 el vigente era el de 2022, según el cual le corresponden ocho senadores a Cataluña, aunque en el censo de 2023 la comunidad superara los 8 millones de habitantes, motivo por el cual la Junta de Portavoces del Parlament ha pedido al Senado poder contar con un noveno escaño de designación autonómica.

Ese escaño extra permitiría al PP asegurarse un senador por designación del Parlament, ya que si siguen siendo ocho y la Junta de portavoces decidiera la semana que sigue empleando la cuota imperiali para el reparto en vez del sistema d'Hondt, el PP podría quedar excluido, como le pasó a Vox la legislatura anterior, tras un cambio que luego fue autorizado por el Tribunal Constitucional. Pero esa circunstancia de que pueda beneficiar precisamente al PP no influye para la respuesta del Senado, donde tiene mayoría absoluta del PP, ya que las fuentes parlamentarias indican que no cabe la posibilidad porque la Loreg no lo permite. Fuentes próximas al PSC afirman que, no obstante, su propuesta como principal partido de la Cámara es que los populares tengan escaño, algo que lograrían con el sistema d'Hont.