Los sindicatos del Puerto acusan a la empresa Tepsa de rebajar las medidas de seguridad entes de la explosión mortal

La Unión Sindical de Trabajadores Portuarios lleva años alertando de la falta de medidas de seguridad de la terminal de la empresa Tepsa en el puerto de Barcelona. David Bermúdez, presidente de la Unión Sindical de Trabajadores Portuarios, ha asegurado que, aunque todavía falta la investigación de la explosión que ha habido este martes en el puerto, no creen “que se tenga que soldar un tanque lleno de líquido inflamable”, informa beteve.

Una persona murió y otra fue trasladada en estado crítico al Hospital Vall d'Hebron tras la deflagración que se produjo en un tanque de acetato de metilo, un producto muy inflamable, en una de las terminales portuarias de la empresa, en el muelle de la Energía. El sindicato explica que la información que les ha llegado de los trabajadores es que se estaba haciendo mantenimiento en los tanques, es decir, que unos operarios de una empresa subcontratada estaban soldando sobre unos tanques llenos de líquido inflamable.

Bermúdez explica que son trabajos habituales de mantenimiento, pero es necesario saber si se habían tomado las medidas adecuadas y si Prevención de Riesgos Laborales lo había revisado. Sin embargo, asegura que hasta que no se haga la investigación del accidente no pueden pronunciarse, pero dicen que desconfían: "No vemos normal que en un tanque lleno deba soldarse".

Arturo Trujillo, miembro del grupo de trabajo de Seguridad de Procesos de la Comisión de Industria Química del Colegio de Ingenieros de Cataluña, considera que este tipo de trabajo son peligrosos: “Los trabajos en caliente son muy habituales en la industria química . Al comportar cierto riesgo se deben realizar con procedimientos y medidas de precaución adicionales a las soldaduras habituales sin productos inflamables”.

El experto considera que si hubiera habido un escape, el líquido habría derramado sobre el terreno y "estas instalaciones tienen recintos de contención" que lo habrían controlado.

Por su parte, el herido crítico durante la explosión ha mejorado su estado de salud y se encuentra en estado grave.

Fuentes conocedoras han explicado que la víctima "ha mejorado bastante", después de que lo ingresaran por quemaduras en el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona.