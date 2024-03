Somos los padres

Escribo este artículo el jueves 21 de marzo día de los montes, no me cabe la menor duda que los montes exactamente igual que la tortilla de patatas, o el agua potable, merecen tener su día, como no me cabe la menor duda que nos lo merecemos la mayoría de los padres.

Siento con este artículo traicionar una tradición familiar, verán me eduqué y me formé en un hogar en el que había una animadversión hacia “los días de…”. Recuerdo que con gran solemnidad tanto el día del padre, como el de la madre, al despedirme para ir al colegio en casa me decían; “recuerda que si hoy te preguntan por tu padre o por tu madre les dices que es el único día del año en el que te declaras huérfano”. Posteriormente recibí en casa un consejo “nunca te fíes de una mujer a la que le guste celebrar el día de los enamorados”. Ignoro el porqué a esta animadversión máxime cuando la única justificación era que “eso son tonterías inventadas por el Corte Inglés”, dicho sea de paso con el máximo respeto hacia una de las instituciones vertebradoras de la unidad de España.

No obstante mi tradicional espíritu de contradicción, me lleva a ser en estos momentos un ferviente partidario del día del padre, en primer lugar porque creo que nadie tiene más mérito en nuestra religión que San José, cuyo acto de Fe me parece sublime, criar como un hijo a alguien concebido por el Espíritu Santo, sin haber tocado a su mujer. Como creyente lo asumo, como hombre no se cómo hubiese reaccionado yo. Pero especialmente en estos días en los que los hombres en general y los padres en particular vivimos acechados por la sombra de culpabilidad del machismo, el hetereopatriarcado y no se cuantas cosas más, reivindico el día del padre.

Ser padre no es fácil porque cuando tienes un hijo nadie te ha enseñado cuál es tu papel, tienes como mucho la referencia o el ejemplo que puede ser bueno, malo, o regular, yo solo sé que se te cae la baba cuando ves a ese ser minúsculo indefenso y que a partir de ahí inicias una carrera, en la que no habrá limites ni obstáculos para luchar junto a la madre por sacarles adelante.

Luego cada uno que se organice como quiera que ahí nada tiene que decir ni la religión, ni el Estado, porque ese núcleo familiar es la célula vertebradora de la sociedad. Así que debo reconocer particularmente que me emocionaba cada vez que Maribel, Pepe, o Irene en su etapa infantil me traían un dibujo o una cerámica que luego no sabía dónde poner, al tiempo que confieso haber agarrado un monumental cabreo cuando ya al final de la etapa escolar de Irene alguien empezó a decir que esto de celebrar el día del padre podría suponer un conflicto y que era mejor hablar de convivientes o acompañantes, y una m…..yo soy padre y quiero mi día.

El mundo está afortunadamente cambiando y la relación que tenemos los padres con nuestros hijos es diferente a la que tuvieron los nuestros con nosotros, pero hay cosas que no pueden cambiar y cuando los niños y los adolescentes crecen tienen que hacerlo dentro de un sentido proporcional entre otras cosas de la idea de autoridad, y lo es en la calle la policía, en el colegio el maestro, y en casa los padres, siendo cada pareja muy libre de repartirse los papeles como quieran.

Así que vivan los padres incluido yo, y su día aunque sea con retraso.