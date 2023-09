Los taxistas intentarán colapsar Barcelona durante la Diada

Élite Taxi ha realizado una marcha lenta de taxis en Barcelona este martes por protestar contra la sanción de 123.000 euros impuesta por la Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO) por el boicot a Uber. Según los taxistas, han participado en la protesta unos 500 vehículos. La marcha lenta ha arrancado a las 10 h en la avenida de la Reina Maria Cristina.

Élite Taxi, además, ha convocado un plante de vehículos en la Gran Via el lunes, 11 de septiembre, coincidiendo con la Diada. El portavoz de la asociación, Tito Álvarez, ha denunciado que "Uber ha inventado una farsa" y afirma que "en Cataluña hay un órgano independiente que está actuando como un tribunal de orden público". Recrimina que "las instituciones catalanas lo están permitiendo" y advierte que los taxistas "no van a parar". Por todo ello, invita al sector a detenerse por la Diada 2023 en la Gran Via. "El taxi parará para decir que se están vulnerando los derechos de los trabajadores".

La Autoridad Catalana de la Competencia impuso la sanción a Élite en agosto. En su resolución asegura la asociación difundió "datos personales, números de licencias y de matrículas de los taxistas adheridos" y "obstaculizó su actividad". Competencia también recrimina a Élite Taxi que envió al colectivo “pautas de cómo debían realizarse acciones de presión y coacción contra los otros taxistas colaboradores de Uber y otros operadores”.

En la protesta también ha apoyado el sindicato CCOO. El secretario general en Cataluña, Javier Pacheco considera que la sanción de la ACCO "es injusta porque pone antepone la ley de mercado a los derechos laborales y de la ciudadanía".

Después se han desviado por la calle de Pelai, la plaza de Catalunya y la calle de Fontanella hasta la plaza de Urquinaona. Se han detenido en la sede de la Autoridad Catalana de la Competencia y han lanzado petardos. Desde allí, Élite Taxi ha anunciado que presentará una querella contra los responsables del organismo, la directora general Susana Grau y el presidente, Roger Loppacher. Los acusan de tráfico de influencias y de cohecho.

"Es una puta vergüenza que desde la Generalitat de Cataluña lleven denunciando la represión que sufren por parte del Estado durante años y ahora ellos estén actuando exactamente igual", ha dicho Álvarez, que ha lamentado la falta de apoyos políticos.

Ha explicado que todos los grupos parlamentarios a los que pidieron que les dejaran hablar des del atril del Parlament se han negado a ello: "El debate de la libertad de expresión a algunos les gusta cuando les conviene hablar de él, y cuando no les gusta, se ponen de perfil".

La protesta de este martes ha sido el preludio de la convocatoria que los taxistas han anunciado para el próximo 11 de septiembre. Élite Taxi quiere hacer una plantada de vehículos en la Gran Via.