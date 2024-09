The Telegraph dicta sentencia: esta es la mejor región de España

El turismo es el principal motor de la economía de España, lo que hace que nuestro país sea el segundo país del mundo más visitado por los turistas, solo por detrás de Francia. Su cultura, historia o paisajes llaman la atención de muchos medios y organizaciones internacionales, como la BBC o Harvard. Pero también The Telegraph, quien destaca cada punto y rincón de nuestra nación. Así, un periodista del medio británico ha querido hacer una clasificación para explicar cuál es, a su juicio, la mejor región de España, y a su vez, la menos valorada.

The Telegraph hace hincapié en la esencia que despierta cada rincón del mundo en las muchas clasificaciones que elabora para aconsejar a los turistas y viajeros del mundo, ofreciendo ejemplos de lugares. Y por supuesto habla de España.

Respecto a cuál es la mejor región de nuestro país, el autor del artículo, Eddi Fiegel, aclaraba que se trata de "un ranking completamente subjetivo" que está basado en sus "impresiones personales de veinticinco años de viajes a España", incluyendo años en los que estuvo viviendo ahí.

"No hay ninguna región que no merezca la pena visitar", explicaba, añadiendo que "todas las Comunidades Autónomas de España son destinos de vacaciones que merecen la pena, algunas más que otras". De esta forma, asegura que la mejor región española sería Cataluña. "Los catalanes nunca pierden el tiempo antes de decirte que tienen todo lo que puedas desear en su región: una ciudad de clase mundial (Barcelona), una costa espectacular para disfrutar en verano y las montañas nevadas de los Pirineos en invierno", afirma.

The Telegraph se rinde a Cataluña: la sitúa como "la mejor región de España" y Barcelona "la mejor ciudad del mundo"

Fiegel ha querido matizar que vivió durante años en Barcelona, lo que le hizo enamorarse "no solo de la magnífica arquitectura modernista y de los bulevares arbolados, sino también de la excepcional y accidentada costa de la Costa Brava".

Andalucía y País Vasco completarían el podio, con Galicia, Aragón y Valencia también en la parte alta de este ranking. En el lado opuesto de la clasificación, estaría Murcia, Islas Baleares, Navarra y, en el último puesto, Castilla-La Mancha, la cual sería la región menos valorada de España por el periodista.

"L tierra de los molinos de viento y del queso manchego aún conserva grandes extensiones de nada, una característica que atrae a muchos, incluso al turista típico", dice en el artículo. El periodista también menciona que históricamente Castilla-La Mancha "ha tenido mala prensa".

Estas son las mejores y peores regiones de España, según The Telegraph

No es la primera vez que este diario británico ensalza Cataluña, así como sus ciudades. El pasado año, The Telegraph publicó un reportaje en el que situaba a Barcelona como "la mejor ciudad del mundo", por delante de otras como Nueva York, Tokio o Sídney. Este medio destacaba a la Ciudad Condal como un lugar "conocido por su rica historia, arquitectura impresionante, playas, gastronomía o cultura vibrante", poniendo como ejemplos el Parque Güell, la Sagrada Familia o la playa de la Barceloneta.

Mientras tanto, destacaba que Asturias es una región "única en el mundo que lo tiene todo", nombrando a esta región como "un paraíso natural". "No hay que elegir entre playa o montaña, o entre una escapada a la ciudad o unas vacaciones activas. esta pequeña región del norte de España lo tiene todo, así que no es de extrañar que muchos españoles tengan allí una segunda residencia", dictaba. Por regiones, estas son las mejores y peores regiones de España, según The Telegraph:

1. Cataluña

2. Andalucía

3. País Vasco

4. Galicia

5. Aragón

6. Valencia

7. Castilla y León

8. Asturias

9. Extremadura

10. Cantabria

11. Canarias

12. Madrid

13. La Rioja

14. Murcia

15. Islas Baleares

16. Navarra

17. Castilla-La Mancha