"Que la población de riesgo no se vacune de gripe es un fracaso de las campañas"

Según los resultados de la IV edición del "Estudio de percepción de la sociedad española sobre vacunación antigripal" del Observatorio de vacunación antigripal en España 2024, se ha reducido significativamente la intencionalidad de vacunarse de la población catalana, lo que impediría alcanzar los objetivos de vacunación marcados por Salud Pública en esta campaña.

¿Cuál es el estado actual de la intencionalidad de vacunación frente a la gripe de la población catalana? ¿Es similar en todos los grupos de población?

La población catalana expresa una intención de vacunarse aceptable, pero no se confirma en la realidad de cuánta gente se acaba vacunando. Es cierto que entre los grupos de personas con un mayor riesgo frente a la gripe hay una tasa de vacunación mayor, pero en general, en Cataluña, los porcentajes son inferiores a los de la media nacional en cuanto a intención y vacunación. En cualquier caso, el porcenaje de intencionalidad es siempre mayor que el porcentaje de vacunación.

En comparación con años anteriores, ¿cuál ha sido la evolución de los porcentajes de vacunación?

Si miramos la cobertura real de vacunas, en comparación con años anteriores, entre los mayores de 65 años y los menores de esta edad con algún factor de riesgo, que son dos de los principales colectivos a los que se les recomienda la vacunación, hasta la semana pasada se había vacunado un 35% y en el 2021 se llegó a alcanzar niveles del 44%. Hemos bajado en cuanto a tasa de vacunación, sin embargo el porcentaje actual es similar al del año pasado. Si nos fijamos en el grupo de personas de más edad, es decir de 80 o más años, el 63% se ha vacunado y, según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Sanidad, en este caso la cobertura debería alcanzar el 75%. Así pues, los únicos que se acercan a las tasas recomendadas son los de 80 años, el resto de grupos están por debajo.

¿Cuál es la principal motivación de las personas que sí optan por vacunarse de la gripe?

Es una motivación doble. Por un lado, hay un intento de protegerse frente a la infección y, por el otro, el acto de vacunarse es solidario porque una de las razones por las que las personas optan por seguir la recomendación es la de intentar proteger a los que están cerca, al entorno.

Sin embargo, estamos lejos de alcanzar la tasa de vacunación que Salud Pública se ha marcado como objetivo. ¿Qué ha pasado?

Tendríamos que buscar en los archivos de los archivos para encontrar algún año en el que hemos alcanzado la tasa de vacunación recomendada. Siempre nos quedamos por debajo; ésta es una situación crónica. La tasa de aceptación de la vacuna de la gripe es baja y, por ahora, nada hace pensar en un aumento de la misma y ello se debe a un conjunto de factores entre los que cabe destacar la creencia popular de que la gripe no es una enfermedad grave, lo que en algunos casos suele ser así, pero para la gente de riesgo sí que puede serlo, con lo cual ésta no es una argumentación que sea válida para esos colectivos. Otro de los factores podría ser que, pese a que la gente suele decir que tiene cierta información acerca de la infección y la vacuna, parece que ésta no es suficiente o no es todo lo clara que debería ser como para que la población acepte que debería vacunarse.

¿Preocupan estos datos de vacunación?

Sí que preocupan porque se está informando y llevando a cabo campañas de divulgación, sin embargo la tasa de vacunación sigue siendo inferior a lo esperado, lo cual denota que el mensaje no está llegando. Y el motivo por el que esto sucede, lo desconozco, pero está claro que no estamos consiguiendo vender el producto. También es preocupante el hecho de que, según transmite la población, el personal sanitario no se distingue por su entusiasmo a la hora de recomendar la vacuna. Muchas personas comentan que el personal sanitario o el sistema sanitario no le recomeniendan la vacunación y siempre se ha dicho que el factor fundamental para que alguien se vacune es la recomendación del profesional, sin embargo esto no parece estar pasando. No sé si ello se debe a una falta de contacto entre el profesional con la población de riesgo o a la falta de voluntad o interés de los profesionales de recomendar la vacunación, pero en cualquier caso es el personal sanitario el que tiene más información y una mayor capacidad de explicar la vacunación y sus beneficios.

Ante esta realidad, ¿qué acciones es importante emprender para conseguir mejorar las tasas de vacunación frente a la gripe?

Creo que tendríamos que hacer autocrítica de qué está pasando, de si las campañas informativas llegan bien y son efectivas e insistir mucho acerca de que la información y el conocimiento respecto a la gripe y las vacunas ha de ser claro, actualizado y hay que dar los mensajes más adecuados, así como aprovechar cualquier contacto con el ciudadano para decírselo. La mayoría de campañas de vacunación van dirigidas principalmente a la población de riesgo y que ésta no se vacune es un fracaso de las campañas. En paises del norte e Inglaterra sí que alcanzan las tasas de vacunación recomendadas, con lo que es posible lograrlo. Además, desde hace un par de años, como novedad, también se ha incluido la recomendación de vacunar a los niños de entre 4 meses y 6 años. En este caso, la vacunación está arrancando lentamente y a día de hoy la cobertura aún no llega al 30%. En cualquier caso, ahora es cuando va a empezar a subir la incidencia de la gripe y, al respecto, hay que recordar a la población, sobre todo a la de riesgo, que aún hay oportunidad de vacunarse. Todavía está a tiempo.