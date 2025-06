Turull (Junts) exige al TC "todos los mecanismos" para que el Supremo aplique la amnistía

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha exigido este jueves al Tribunal Constitucional (TC) que "ponga en marcha todos los mecanismos de los que dispone, los coercitivos incluidos" para que el Tribunal Supremo, y otros tribunales, apliquen la ley de amnistía a todos los afectados.

En una rueda de prensa en la sede de Junts tras el aval de este jueves del TC a la norma, ha justificado la petición porque, aunque cree que la posibilidad de condenar a algunos jueces y magistrados por prevaricación está más cerca, podría pasar que la sentencia no tuviera "ningún efecto práctico inmediato".

Turull ha definido la amnistía como una "enmienda a la totalidad a la represión del Estado español durante un periodo determinado" y ha asegurado que se trata de una conquista del independentismo en general y de Junts en particular, en sus palabras.

Físcalía o multas

Preguntado por qué mecanismos tiene el TC para que los tribunales apliquen la norma, ha afirmado que lo puede hacer mediante denuncias de la Fiscalía del TC, o mecanismos que asegura que se aplicaron contra independentistas, como multas económicas.

"Todos recordarán que, por ejemplo, la gente que se nombró miembro de la sindicatura electoral, recibió notificaciones del Tribunal Constitucional diciendo: 12.000 euros por cada día que no cumples lo que te hemos pedido, de dejar de ser miembro de la sindicatura", ha dicho, en relación con el caso de los miembros de la sindicatura electoral del 1 de octubre.

Según él, estos mecanismos coercitivos de que dispone el TC los habilitó el PP cuando gobernó en una "estrategia de la represión desbocada contra los independentistas".

También ha sostenido que desde Junts están acudiendo "a todos los estamentos judiciales" para que se cumpla, y que espera recibir justicia en mayúsculas en las instituciones europeas, en sus palabras.

"No resuelve el conflicto"

A su juicio, la amnistía "no resuelve el conflicto político, ni resuelve ninguna crisis ni pasa página de absolutamente nada" porque el conflicto político se basa en como hacer efectivo el mandato del 1 de octubre.

En este sentido, ha recordado que el acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez entre el PSOE y Junts recoge que "hay un conflicto político desde 1714" y que busca solucionarlo.

También ha afirmado que la amnistía es una conquista del independentismo porque "ni el PP, ni el PSOE, ni muy particularmente el presidente Illa la querían" y que fue textualmente una victoria arrancada contra la voluntad de muchos.

"Rebelión" de estamentos judiciales

Para Turull, la amnistía no soluciona el hecho que la represión del Estado español aún persiste: "Persiste en forma de tribunales y jueces que se niegan a aplicar la ley de amnistía, persiste en forma de infiltrados, persiste en forma de espionaje, persiste en forma de policía patriótica, persiste en forma de cloacas del estado".

Ha considerado además que su aplicación no ha sido plena por culpa de la "rebelión de determinados estamentos judiciales" contra el poder legislativo, y ha asegurado que, aunque queda gente a la que no se le ha aplicado, ha beneficiado a más independentistas que a policías.

Retorno de Puigdemont

Sobre un posible retorno del expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, ha dicho que es su defensa la que debe tomar las próximas decisiones, y ha añadido que en un "Estado de derecho pleno" ya podría volver.

"En un Estado de derecho pleno, normal, el president, el conseller Comín y conseller Puig deberían poder volver esta tarde porque alguien ya retiraría las órdenes de búsqueda y captura. En un Estado de derecho normal. Pero estamos en España, de momento. Por eso es un estado del que queremos dejar de formar parte", ha expresado.

Preguntado por si la aplicación a su caso particular podría implicar que se presentara en una lista en unas futuras elecciones al Parlament, ha respondido: "Mi compromiso con la independencia de Catalunya no depende, afortunadamente, ni de Llarenas ni de Marchenas. Y no necesito un cargo público para dedicarme a este objetivo".