Xoel López regresa a las salas con una gira en 2025 en ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia o Bilbao

El cantante Xoel López ha anunciado su regreso a las salas con una gira en 2025 que pasará por ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga o Bilbao. Tras varios años sin girar en este formato, el artista planea volver con un "tour íntimo" y más "cercano" al público. Precisamente, el recorrido comenzará en la Sala Oasis de Zaragoza el 24 de enero de 2025 y culminará en la Sala Capitol de Santiago de Compostela el 12 de abril de 2025. "Hay algo fundamental en reencontrarse con tu público, los que están ahí, porque son tus seguidores de siempre. En las salas puedes llegar a matices y rincones que simplemente no son posibles en otros escenarios", ha explicado López en un comunicado. Durante esta gira, en la que presentará en directo su más reciente y decimosexto álbum, 'Caldo Espírito', visitará 15 ciudades: Zaragoza, Bilbao, Madrid, Valencia, Alicante, Pamplona, Vitoria, Gijón, Barcelona, Murcia, Granada, Málaga, Valladolid, Sevilla y Santiago de Compostela. Según el mismo artista, estos conciertos son una forma de "saldar cuentas" con algunas ciudades que no había podido visitar. La preventa de las entradas estará disponible desde este viernes 20 hasta el lunes 23 exclusivamente para sus suscriptores de Bands In Town. La venta general se activará el lunes 23 de septiembre, a las 13.00 horas en su página web.