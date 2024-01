Los 10 hitos científicos más mediáticos de 2023

Este artículo podría empezar con las mismas frases vacías de siempre. Perogrulladas que decimos por decir, pero que no aportan mucho: “2023 ha sido un año con mucha ciencia ” o “Este año la ciencia ha explorado fronteras a las que jamás había llegado”. Por suerte, lo raro sería que estas afirmaciones fallaran. La ciencia no es una única cosa que pueda avanzar, retroceder o quedarse quieta al unísono según se presente el año. Es una institución compuesta por infinidad de grupos de investigación. Más grandes, más pequeños, públicos, privados y de todas las nacionalidades. Siempre hay avances y, lógicamente, buena parte de ellos tendrán lugar en la frontera entre lo conocido y lo desconocido.

Ahora bien, es verdad que, en retrospectiva, podemos señalar algunos logros especialmente mediáticos que, puestos todos juntos, hacen que 2023 parezca especialmente legendario en los anales de la historia científica. Un espejismo peculiar porque, si bien esa forma de presentar los hechos altera nuestra manera de verlos, lo cierto es que nos ayuda a darles la relevancia que deberíamos otorgarles durante el resto del año. Así que, una cosa por la otra, estos rankings nos ayudan a corregir la indolencia científica en la que a veces caen los medios durante los otros 364 días del año. Y, en este caso, hemos querido resaltar brevemente 10 hitos que se han abierto paso hasta la prensa, pero a los que, tal vez, no hemos reconocido como deberíamos.

A pesar de lo que pueda parecer, el mosquito es el segundo animal que más muertes humanas causa al año, y se debe a las infecciones que transmite, entre ellas, la malaria. Esta enfermedad está causada por un parásito llamado Plasmodium y, cada año produce más de 600.000 muertes. Por suerte, muchos expertos tratan de dar con una vacuna que reduzca drásticamente estas cifras, y parece que lo están logrando. Este año Mosquirix ha demostrado que reduce la mortalidad en niños y una segunda vacuna acaba de ser aprobada; su nombre es R21/MatrixM y, aunque cuenta con un diseño similar a Mosquirix, es más barata y fácil de producir en grandes cantidades.

El pasado puede hablarnos de muchas maneras y, aunque generalmente lo interpretamos a través de huesos y restos arqueológicos, en ocasiones nos cruzamos con huellas de otros tiempos y, cuando decimos “huellas” lo decimos de manera literal. En este caso, un grupo de investigadores del Parque Nacional de White Sands, en Nuevo México han encontrado huellas de hace unos 21.000 o 23.000 años. Si la datación es correcta (y no hay motivos para pensar lo contrario), podrían tratarse de unos de los primeros pobladores de América o, al menos, estarían cerca de serlo, ya que se estima que los primeros Homo sapiens no llegaron a este continente hasta, más o menos, hace 25.000 o 30.000 años.

Hace años que la edición genética dejó los libros de ciencia ficción para pasarse a los periódicos y, aunque ya está a la orden del día en investigación e incluso en la agricultura, este 2023 ha alcanzado un nuevo hito. A finales de este año se aprobó el primer tratamiento genético con CRISPR Cas-9 para humanos. Concretamente, para tratar la anemia falciforme y la beta-talasemia, dos enfermedades sanguíneas que corregirán modificando genéticamente parte de las células de la médula ósea de los pacientes y destruyendo el resto, para que las nuevas puedan repoblarla por completo, ahora, siendo capaces de producir glóbulos rojos sanos. CRISPR Cas-9 ya no es solo el futuro, también es el presente.

En 1999 descubrimos un asteroide al que bautizamos como Ryugu y en 2018 lanzamos una misión que tenía como propósito tomar muestras de su superficie y traerlas de vuelta a la Tierra para ser analizadas. Hace más de dos años que llegaron y, este 2023, los resultados se han hecho públicos. El asteroide proporciona información sobre la química de un universo primitivo, de hace 4,6 millones de años, cuando se formó el sistema solar. Y, lo más interesante es que, tal como esperaban los expertos, parece tener trazas de compuestos orgánicos fundamentales para la vida. Esto podría significar, tal vez, que los asteroides contribuyeron a la aparición de la vida en la Tierra.

Space X es una empresa que, de una manera o de otra, siempre consigue colarse en los resúmenes anuales. Nos guste más su modelo de negocio, lo cierto es que saben cómo ser mediáticos. En este caso, el logro tiene que ver con el cohete más grande jamás lanzado al espacio, bueno, o al menos “jamás lanzado”, porque en ninguno de los intentos ha superado la línea de Karman, esa frontera que marca dónde empieza. Cierto es que tampoco era lo que pretendía, pero debemos tener en cuenta este detalle para que no nos sorprenda en 2024, cuando (posiblemente), sí logre alcanzar el espacio.

Un hito especialmente mediático ha sido la hoja de ruta aprobada durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, este diciembre de 2023. A pesar de su polémica ubicación, en Dubai, siendo uno de los países más vinculados con el uso de combustibles fósiles, esta ha sido la primera vez que se han introducido en la agenda de una COP los combustibles fósiles. Concretamente, en la hoja de ruta aprobada durante la COP28 se acuerda “transitar lejos de los combustibles fósiles”. Por desgracia, parece que no definen de una manera muy realista las medidas que nos permitirán llegar a esta meta, así que la noticia nos deja una sensación agridulce.

Evidentemente, no puede haber un ranking de hitos mediáticos en la ciencia de 2023 que no cuente con su pequeño apartado para la inteligencia artificial. De hecho, esta disciplina promete colarse en todos los rankings de los próximos años. Podríamos apuntar todos los logros técnicos, pero el verdadero hito ha sido más social. Este año la industria de la inteligencia artificial ha logrado poner el mundo patas arriba y devolverlo a su estado normal en menos de una semana. El despido de Sam Altman de la famosa empresa Open AI despertó conspiraciones, duras negociaciones con Google, la zozobra de los mercados y una rápida recontratación. Las aguas de la IA son procelosas y no se amansarán con el tiempo.

Otro de los hitos de este año ha sido, más bien, una promesa de futuro al descubrir una forma de detectar ondas gravitacionales en nanohercios. Las ondas gravitacionales son deformaciones del tejido del espacio-tiempo que podemos detectar mientras cumplan determinadas características. Ahora, el Telescopio Esférico de Quinientos Metros de Apertura (FAST) ha permitido a los científicos detectar ondas con características que antes no las hacían detectables, concretamente de la frecuencia de los nanohercios. Esto no solo es un avance técnico interesante, también nos permitirá obtener nueva información sobre el universo, datos que, hasta ahora, ni siquiera podíamos detectar y que podrían desvelar aspectos ocultos del cosmos.

Este año, la revista Nature ha publicado, no uno, sino dos artículos sobre la creación de modelos que imitan el desarrollo de los embriones humanos. El laboratorio de Berna Sozen, de la Universidad de Yale ha sido el artífice de un tejido compuesto por células madre pluripotentes (esto es, que pueden producir cualquier tipo de célula del organismo adulto). Lo sorprendente es que estas células son capaces de autoorganizarse y formar estructuras de forma similar a como lo harían durante el desarrollo embrionario. Este tipo de modelos permiten investigar los procesos que nos dan forma como seres vivos, tanto desde una perspectiva puramente teórica, como para probar sustancias con fines prácticos.

Y por último tenemos una noticia nacional, porque el cohete MIURA 1 de PLD Space, una empresa española, ha sido lanzado con éxito, marcando un hito en la exploración espacial de España. A pesar de los contratiempos previos al lanzamiento, el proyecto ha tenido éxito. Con un costo de 65 millones de euros hasta ahora, se espera que la cifra ascienda a 125 millones para la versión comercial. Este logro es un paso importante hacia la autonomía espacial de España. No ha llegado al espacio y tampoco ha sido el primer cohete español en ser lanzado, pero sí es el primero enteramente producido en nuestro país y, desde luego, el primero lanzado por una empresa privada.

Estos son solo algunos de los hitos científico-técnicos más mediáticos de 2023. Ni están todos ni son los más relevantes, porque no podemos saber con precisión cuáles son los 10 descubrimientos que más influirán en las próximas décadas. Lo que sí podemos saber es que este decálogo capta la esencia de este 2023. Porque nos guste más o menos, es la prensa quien termina decidiendo qué es importante y qué no. No porque tenga un olfato especialmente agudo, sino porque en la calle se hablará de lo que ellos cuenten y así es como construimos el presente y, en cierto modo, el futuro.

