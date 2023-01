Los 10 hitos científicos más mediáticos de 2022

Cada año por estas fechas los articulistas de las secciones de ciencia cometemos un crimen. Poco antes de que termine el año comenzamos a escribir artículos resumiendo los principales hitos científico-tecnológicos de los últimos 12 meses y en ese pretencioso intento acabamos ninguneando algunos estudios fabulosos mientras que ensalzamos otros que, si bien no han sido los más importantes, han estado tan presentes en los medios que, simplemente, no los podemos omitir. Podríamos no hacer esos recopilatorios y así evitar el injusto juego de priorizar unos logros sobre otros, pero sería una oportunidad perdida para llevar la ciencia a cada rincón. Por suerte, hay una forma de resolverlo.

Podemos replantear los criterios de nuestras listas y ser sinceros. Por ese motivo, esto no es una lista de los 10 hitos científico-tecnológicos más importantes del año, sino de los más mediáticos. Algunos han sido determinantes en su campo, otros se han rodeado de una densa capa de humo periodístico, pero todos ellos se han abierto paso hasta los noticieros no una, ni dos, ni tres veces, sino en repetidas ocasiones a lo largo de todo el 2022.

Primeras imágenes del James Webb

El día de Navidad de 2021 despegó el telescopio espacial más caro de la historia: el James Webb. Un proyecto espacial que parecía estar maldito y concatenaba todo tipo de retrasos. Aquel momento apareció en casi todos los “rankings” científico-tecnológicos de 2021 y ahora celebramos que aquel despegue no fue el fin de su viaje. Durante los meses siguientes el James Webb se desplegó, llegó a su destino y empezó a ofrecernos imágenes del cosmos como nunca lo habíamos visto. La primera llegó el 12 de julio y se trataba de galaxias de 13.000 millones de años de antigüedad. Así conocimos la firma del James Webb, que allí donde mira, aparecen estrellas de ocho puntas, reflejo de su estructura de espejos hexagonales.

Se obtiene energía de fusión nuclear

Hace apenas un mes, el 5 de diciembre, se anunció un gran avance en materia de energía. El NIF, del laboratorio Nacional de Lawrence Livermore en California, había logrado producir energía neta mediante la fusión nuclear. Dicho de otro modo: habían generado más energía de la que habían utilizado. La energía de fusión es un santo grial que llevamos décadas persiguiendo y que ayudaría a resolver los problemas energéticos y contaminantes de la humanidad. Sin embargo, esta noticia se ha magnificado un poco. Por un lado, la reacción ha requerido una cantidad de energía superior a la producida. Ha sido el récord de eficiencia para un reactor inercial como este, donde la reacción queda controlada por láseres, pero seguimos tremendamente lejos de un reactor comercial. De hecho, otras investigaciones con reactores de confinamiento magnético parecen más cerca de la meta. En cualquier caso, nuestros problemas energéticos necesitan una solución más inmediata de lo que estas tecnologías nos pueden proporcionar.

La inteligencia artificial sacude el arte

Durante los últimos años, las inteligencias artificiales se cuelan en estas listas y, lejos de pasar de moda, parece que cada vez se ganan más su puesto. A principios de 2021 nos dejó boquiabiertos DALL.E, una inteligencia artificial capaz de crear logos e imágenes a partir de las frases que le introdujéramos. Nunca habíamos visto nada igual y, sin embargo, 2022 nos ha traído una explosión de estas inteligencias artificiales capaces de producir imágenes que dejan en ridículo a DALL.E. Su sucesor, DALL.E 2 de la compañía Open AI, y en especial el famoso Stable Diffusion, han revolucionado internet. El código de esta última IA es abierto, lo que miles de internautas la entrenen para producir imágenes de ellos mismos en todo tipo de estilos: fotorealistas, como si fueran personajes de animación, cuadros del renacimiento o muñecos de felpa. Y, por si fuera poco, estas últimas semanas ha llegado ChatGPT, otra inteligencia artificial de Open AI capaz de mantener una conversación por escrito. Hay muchas cuestiones filosóficas y legales que resolver, pero, mientras tanto, es indiscutible que esta tecnología hará zozobrar el mercado más de lo que imaginábamos.

ADN de hace 2 millones de años

No es nada fácil encontrar ADN antiguo. De hecho, el premio Nobel de Fisiología o Medicina del año pasado ha sido para Svante Pääbo por sus investigaciones sobre genética de neandertales y otros humanos extintos. Pues bien, hace más o menos 3 semanas, el 7 de diciembre, la revista Nature publicó un artículo de esos que baten récords. En él, un equipo de científicos explicaba cómo habían hallado material genético de varias especies extintas entre los sedimentos de un fiordo al norte del Groenlandia. Y aquí viene la maravilla, porque esos fragmentos de ADN parecen tener 2 millones de años de antigüedad. Esta datación superaba por casi 1 millón de años a la muestra genética más antigua que conocíamos hasta la fecha, perteneciente a un mamut. Los 41 fragmentos de ADN corresponden a distintas especies y ninguno está completo, por lo que no tiene sentido que soñemos siguiera con una suerte de “Parque Cenozoico”. No obstante, pueden revelar mucha información sobre aquel mundo antiguo.

Comienza nuestra vuelta a la Luna

Cincuenta años después de que terminaran las famosas misiones Apolo que nos llevaron a la Luna, la NASA ha decidido volver a ponerse la escafandra lunar y llevarnos de vuelta a nuestro empolvado satélite. Las misiones se llamarán Artemis y la primera tuvo lugar el pasado 2022. Tras varios retrasos, el cohete SLS despegó en 16 de noviembre, logró orbitar la Luna y, tras 25 días volvió a la Tierra tal y como estaba programado. En su interior no viajaban personas, sino tres maniquíes, porque Artemis I tenía como misión principal comprobar si el cohete, la nave Orión y el resto de los dispositivos eran suficientemente seguros como para enviar tripulantes en el futuro Artemis II, que tal vez despegue en 2024, el año que viene.

Embriones sin padre, madre ni útero

El seis de octubre del año pasado, la revista científica Cell Stem Cell, anunció un logro sin igual en el campo de la embriología. Un grupo de investigadores había logrado producir embriones de ratón sin utilizar espermatozoides, óvulos ni úteros propiamente dichos. Su estudio había consistido en tomar células madre de ratón que todavía mantuvieran la capacidad de transformarse en células de tejidos completamente dispares. Parte de ellas fueron inducidas a diferenciarse formando un embrión viable. Otra parte fue destinada a producir las sustancias reguladoras del desarrollo embrionario que normalmente liberaría la placenta materia y el saco vitelino. Posteriormente, los embriones fueron incubados durante 8 días y medio en un útero artificial antes de detener su desarrollo. Este tipo de investigaciones nos acercan un poco más a la posibilidad de diseñar órganos artificiales que trasplantar o con los que probar determinados fármacos controlando así su uso en humanos y otros animales.

La lectura de (casi) todo el ADN humano

Solemos pensar que el genoma humano se descifró por completo en 2003 y que aquello fue el final de la historia. La realidad es algo distinta, porque aunque el Proyecto Genoma Humano fue revolucionario analizó fragmentos de ADN de distintos individuos para componer lo que sería el 92% del ADN de un humano hipotético. Casi 20 años después, el mismo equipo ha conseguido dar otro gran paso y el 3 de marzo del año pasado presentaron la lectura más completa del ADN humano hasta la fecha. En este caso, los investigadores han analizado el ADN de una mola hidatiforme, que es el resultado de que un espermatozoide fecunde un óvulo que no contiene material genético de la madre. No obstante, es una aproximación suficientemente precisa y mucho más completa que lo que teníamos hasta ahora. Porque, si lo ponemos en números, este estudio ha logrado identificar 2000 nuevos genes y 2 millones de variantes genéticas desconocidas hasta ahora, 622 de las cuales parecen hallarse en genes que sabemos que están implicados en el desarrollo de algunas enfermedades.

La “foto” del centro de nuestra galaxia

En 2019 el Event Horizon Telescope publicó la primera imagen del contorno de un agujero negro. No es exactamente una fotografía y no estamos viendo directamente el agujero, pero es lo más cercano que podemos conseguir. Aquella imagen histórica era el retrato de M87*, pero cuando se tomaron los datos que la hicieron posible, los expertos también tomaron información del agujero negro supermasivo que hay en el centro de nuestra galaxia: Sagitario A*. Por desgracia, a pesar de que M87* estaba 2000 veces más lejos, las imágenes de Sagitario A* eran más complicadas de procesar y hemos tenido que esperar hasta 2022 para ver la esperada imagen. El 12 de mayo de 2022 la humanidad pudo contemplar por primera vez el monstruo que engulle sin descanso en el centro de nuestra galaxia.

Humanos animalizados y animales humanizados

Durante 2022 se habló bastante de quimeras. Organismos que mezclan células de dos o más individuos en sus tejidos. Es algo que ocurre de forma natural en embriones que se fusionan en el vientre de su madre, aunque las noticias a las que nos referimos iban por otros derroteros. Hablamos de ratones con neuronas humanas, por ejemplo. Esto no los hizo más inteligentes y, aunque se dijo que había cambiado su comportamiento, no eran cambios relevantes, simplemente alteraciones que nos hacía suponer que las neuronas humanas estaban integradas en su cerebro murino. Esta investigación supone un paso importante para el diseño de modelos animales en los que experimentar tratamientos farmacológicos, por ejemplo, para enfermedades neurodegenerativas como las demencias. Y, si esto era un animal humanizado, también ha habido el caso contrario. Fue muy sonado el caso del primer trasplante de un corazón porcino a un humano. El órgano estaba editado genéticamente para hacerlo compatible y, aunque su receptor, David Bennett, falleció 2 meses después de la operación, ha proporcionado información muy relevante para que algún día estos trasplantes sean prácticamente rutinarios.

Nuestro primer asteroide desviado

Otra noticia que llevábamos anunciando años era la misión DART. El 24 de noviembre de 2021 despegó un cohete que tenía como propósito colisionar con un asteroide llamado Dimorphos. La intención de la NASA y la ESA era cambiar la velocidad de este asteroide de 160 metros de diámetro para así desviar a Didymos, un asteroide de 780 metros en torno al que orbita Dimorphos. Como si fuera un juego de billar cósmico, esta carambola nos permitiría poner a prueba nuestra capacidad para desviar asteroides potencialmente peligrosos y así ha sido. El 26 de septiembre del año pasado DART colisionó con Dimorphos y el 11 de octubre la NASA pudo confirmar que la trayectoria de Didymos había cambiado lo suficiente como para considerar esta misión un éxito. Es cierto que nunca estuvimos en peligro y que estamos lejos de tener un buen “escudo” contra asteroides, pero este hito ha marcado un antes y un después en la protección planetaria.

Estos son solo algunos de los hitos científico-técnicos más mediáticos de 2022. Ni están todos ni son los más relevantes, porque no podemos saber con precisión cuales son los 10 descubrimientos que más influirán en las próximas décadas. Lo que sí podemos saber es que este decálogo capta la esencia de este 2022. Porque nos guste más o menos, es la prensa quien termina decidiendo qué es importante y qué no. No porque tenga un olfato especialmente agudo, sino porque en la calle se hablará de lo que ellos cuenten y así es como construimos el presente y, en cierto modo, el futuro.

QUE NO TE LA CUELEN:

Es imposible estar realmente al día de todos los avances científicos que tienen lugar. Semanalmente se publican más páginas de cada disciplina científica de lo que pueden leer sus propios expertos. Lo que llega al público es el resultado de varios filtros, algunos conscientes y otros basados en la pura casualidad. Si la institución donde ha tenido lugar el descubrimiento hace una buena difusión e informa a los medios, será más fácil que estos se hagan eco. Por otro lado, el tema de la investigación, lo comprensible que sea para el público, las posibles perchas de actualidad, la saturación de otros temas, como puede ser la COVID durante estos años e incluso la disponibilidad de imágenes serán factores que influirán en la repercusión mediática del artículo. Esta es una de las muchas dimensiones sociales que influyen en el desarrollo científico y tecnológico.

