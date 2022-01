Crean el mapa tridimensional más completo del Universo

Todos hemos garabateado algún que otro mapa en un pedazo de papel. Puede que para indicarle a alguien cómo llegar a un restaurante, o para que encuentre la tienda que busca. Son mapas chapuceros, pero no importa, porque cumplen su función. El problema es que, a medida que cartografiamos espacios más grandes, no solo requeriremos más tiempo para captar sus detalles, sino que tendremos que aumentar su calidad para que tengan cierto valor. Un mapa de estar por casa puede permitirse imprecisiones, fallos en la escala, etc. Un mapa para cruzar la ciudad necesitará algo más de exactitud y, si hablamos de representar el universo entero… entonces necesitaremos calcar la realidad para que esos datos sean utilizables.

Con tantas galaxias ahí afuera, es comprensible que nos abrume la tarea, no solo hay que dar cuenta de la mayor cantidad de ellas que nos sea posible, sino que hemos de hacerlo con rigor. Y, resulta que un grupo de investigadores llevan años haciendo precisamente eso, cartografiar el cosmos. Lo han hecho desde el Beijing-Arizona Sky Survey, en el Observatorio Astronómico Nacional de la Academia de Ciencias China y, para ello, han empleado un dispositivo conocido como DESI (instrumento espectroscópico para la energía oscura). Tras este contraste entre la inocencia de su nombre abreviado y su intimidante expansión, hay un trabajo faraónico que durará hasta 2026, pero que lleva teniendo lugar desde mayo del año pasado, cuando DESI comenzó a recopilar información. Si ahora DESI ya cuenta con 7,5 millones de galaxias en su mapa, se estima que para 2026 este número haya crecido hasta 35 millones.

Un estudio muy profundo

Es posible que te estés preguntando cómo funciona DESI y, aunque los detalles escapan a este artículo, hay un punto importante a resaltar. Todos nos hacemos una idea de cómo medir, al menos, dos coordenadas de un objeto que se nos presenta en el cielo nocturno. Se trata de dos ángulos, uno se mide desde el suelo hasta encontrar el objeto e indica la altura a la que está, a eso le llamamos “elevación”. Luego, para calcular cómo de escorado a la derecha o a la izquierda está, medimos el ángulo que forma el objeto proyectado sobre el suelo, respecto a la línea que marca el norte y a ese dato le llamamos azimut. Con saber que el azimut se mide en sentido de las agujas del reloj tenemos todo para despachar superficialmente esas dos dimensiones, pero falta una mucho más liosa, la profundidad.

En nuestra escala, la diferente perspectiva de nuestros ojos, separados por apenas unos centímetros, nos permite calcular distancias, pero se nos da peor a medida que las distancias se vuelven más grandes, tanto que los centímetros de separación de nuestros ojos no son significativos y nos dan prácticamente la misma perspectiva de la lontananza. Con las distancias astronómicas este problema se lleva al extremo. Hemos creado muchos trucos para calcular esto, simular dos ojos mirando al mismo objeto con seis meses de diferencia (cada mes la Tierra sería un ojo a cada lado opuesto del Sol), pero hablamos de distancias descomunalmente grandes para las que ni siquiera eso funciona bien.

La solución vino de la mano de la teoría de la relatividad y las mediciones de Hubble, que pudo medir sus efectos en el movimiento de las galaxias. Ahora que sabemos que el espacio se expande y aleja de nosotros al resto de galaxias más rápido cuanto más lejanas sean; y que también sabemos que la luz tiene una velocidad constante, independientemente de la velocidad del objeto que la emita, pero que cambia su frecuencia (“color”) en función de lo rápido que se acerque o aleje… podemos deducir que las galaxias más lejanas (que se alejan más rápido) emitirán una luz distinta (más desplazada hacia infrarrojo). Esto nos ayuda a estimar la distancia.

Pequeños grandes pasos

Por supuesto, no es la primera vez que se publica un mapa del cosmos. El caso es que, como era de esperar por lo malacostumbrados que nos tiene el progreso, nunca se había conseguido uno con este grado de precisión y completitud (a pesar de lo poco completo que es comparado con la inmensidad del cosmos. Pero para hacernos una idea de lo importante que es la exactitud con un problema como este, hemos de pensar que cualquier pequeña desviación de los dispositivos que componen DESI podría hacer que localizara una galaxia en un lugar ligeramente diferente de su mapa, que por pequeño que nos pareciera podría estar a años luz de su ubicación real. Para evitar todo esto, el instrumento cuenta con 5000 mecanismos que permiten colocar con extremo detalle la fibra óptica de DESI.

Por suerte, todavía queda mucho margen de error, lo cual significa que las tecnologías que ahora consideramos punteras, en unos años serán subóptimas y poco después se volverán antiguallas. Si DESI consigue su propósito antes de 2026, esto es, si no hay ningún percance que obligue a detener su funcionamiento durante periodos mayores a los que están estimados, podría lograr un gran hito de la exploración espacial antes de quedar desfasado. Su mapa al completo podría ayudarnos, especialmente, a entender la naturaleza de la energía oscura en el universo, cómo actúa entre galaxias e incluso a definir cuál será nuestro próximo paso en esta búsqueda de respuestas cósmicas.

QUE NO TE LA CUELEN:

Aunque se llame “mapa”, nadie tiene la intención de utilizarlo como una suerte de mapa de carreteras galáctico. Ni siquiera parece especialmente práctico para que algunas misiones espaciales se orienten, para lo cual pueden utilizarse otras “balizas”. La idea es tomar una gran cantidad de datos que nos ayuden a desentrañar determinados misterios del cosmos, entre ellos, los relacionados con la energía oscura.

