300 millones: este es el animal que más crías puede tener

Aunque hasta la fecha se han clasificado más de 1,2 millones de especies animales en nuestro planeta, los científicos especulan que la cifra podría ser mucho más alta: 8,7 millones. Y cada una de ellas tiene una estrategia reproductiva que ha evolucionado para adaptarse a sus necesidades específicas: el ambiente, la competencia, el clima, el entorno… Algunas tienen apenas una vez cría, como los pulpos, y otras pueden llegar a millones de veces.

Para empezar, hay que definir cómo se cuantifica la descendencia. Si se define la descendencia en términos de la cantidad de gametos, u óvulos y espermatozoides no fertilizados, producidos a la vez, los peces tienen las mayores posibilidades de coronarse. Esto se debe a que se requiere menos energía para liberar huevos no fertilizados que para ponerlos después de que son fertilizados, por lo que los animales que desovan, o liberan huevos y espermatozoides no fertilizados en el agua, a menudo tienen más huevos que los que no desovan.

Y en el podio de la genética estaría el pez luna (Mola mola): hasta 300 millones de huevos en sus ovarios a la vez. Sin embargo, como los huevos se fertilizan fuera del cuerpo de la hembra, es imposible saber cuántos de esos huevos se convierten en crías viables; una vez que los huevos se liberan en el océano, no hay forma de saber cuáles son los suyos ni de rastrear cada uno de ellos a través de la fertilización y el desarrollo hasta convertirse en un pez bebé.

Sin embargo, aunque no existen evaluaciones oficiales de la cantidad de peces luna en el océano, están clasificados como una especie vulnerable en la Lista Roja de la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) como resultado de la captura accidental por parte de las pesquerías, y se consideran una especie naturalmente rara, por lo que todos esos 300 millones de huevos no se están convirtiendo en crías de pez luna.

En términos de huevos fertilizados de una sola vez, los insectos sociales se llevan la palma. Algunas especies de hormigas, como las hormigas conductoras africanas (Dorylus wilverthi) pueden poner hasta 3 millones a 4 millones de huevos en aproximadamente un mes; la reina elegirá fertilizar algunos de estos huevos y no otros dependiendo de cuántas crías machos y hembras quiera tener.

Entre las aves, especies como la perdiz pardilla (Perdix perdix) se encuentran entre las mejores ponedoras de huevos, con hasta 22 huevos por puesta. En lo que respecta a los nacimientos vivos, los padres caballitos de mar pueden dar a luz hasta 2.000 crías vivas a la vez, que incuban y mantienen a través de una placenta en su bolsa. Las víboras bufadoras (Bitis arietans) son una de las principales candidatas a las crías vivíparas terrestres. La hembra, que batió el récord, dio a luz 156 crías completamente desarrolladas en un solo embarazo.

¿Por qué hay animales que tienen tantas crías, mientras otros, como los elefantes y las ballenas, normalmente solo tienen uno a la vez? Uno de los factores que influye en el tamaño de la camada es la esperanza de vida. Los animales de vida más corta que no sobreviven para ver crecer a sus crías normalmente tendrán más crías a la vez.

Los animales que cuidan de sus crías después del nacimiento generalmente tendrán menos crías debido a la mayor inversión de energía y recursos que se requiere para criar a cada una.

El hecho de que un animal ponga huevos o dé a luz crías vivas también es un factor importante. Las crías vivas requieren mucho más esfuerzo para desarrollarse, por lo que los vivíparos a menudo tendrán menos crías. Los animales que viven en grupos, incluidas especies como la prolífica hormiga africana, pueden tener más crías que los animales solitarios debido a la mayor protección que ofrece el grupo.

Sin embargo, siempre hay ejemplos que desafían las tendencias. Después de todo, los conejos y los ratones son famosos por sus numerosas camadas a pesar de tener crías vivas, mientras que los escarabajos peloteros, que son ponedores de huevos, pueden poner tan solo tres huevos a la vez.