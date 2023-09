Así se ve el cambio de estación en Saturno: comienza el otoño y dura 7 años terrestres

El telescopio espacial James Webb puede recopilar hasta 57 GB de datos científicos por día, dependiendo del objetivo que esté observando. Esto equivale a unas 10.000 fotografías por día. Ahora, gracias a las observaciones realizadas con este telescopio sobre Saturno durante noviembre de 2022, un equipo dirigido por científicos de la Universidad de Leicester observó la llegada del otoño al planeta anillado analizando una corriente de aire del tamaño de un planeta.

"Ninguna nave espacial ha estado presente antes para explorar el final del verano y el otoño del norte de Saturno, por lo que esperamos que este sea solo el punto de partida - explica en un comunicado la profesora de la Escuela de Física y Astronomía de la Universidad de Leicester, Leigh Fletcher -. La calidad de los nuevos datos del JWST es simplemente impresionante: en un breve conjunto de observaciones, hemos podido continuar el legado de la misión Cassini en una temporada saturniana completamente nueva, observando cómo los patrones climáticos y la circulación atmosférica responden a la cambiante luz del sol."

Los astrónomos hicieron sus observaciones de Saturno utilizando el Instrumento de Infrarrojo Medio (MIRI) del JWST, que les permitió observar la atmósfera del planeta en longitudes de onda de luz infrarrojas justo fuera de la capacidad de nuestros ojos. MIRI permitió al equipo medir la temperatura de la atmósfera de Saturno y ver las huellas de las sustancias químicas que contiene, midiendo su abundancia.

El gigante gaseoso, sexto planeta desde el Sol y conocido por sus llamativos anillos de hielo, experimenta estaciones igual que la Tierra porque, al igual que nuestro planeta, está inclinado con respecto al Sol. La diferencia es que Saturno tarda 29,4 años terrestres en orbitar alrededor del Sol, lo que da lugar a estaciones que duran alrededor de 7,5 años terrestres. Estas nuevas observaciones del JWST brindan a los científicos una nueva visión de esas prolongadas estaciones y los fenómenos que entran en juego cuando comienzan a cambiar.

Autumn is starting here in the UK, just like it is for Saturn’s northern hemisphere. @LeighFletcher and colleagues @PhysicsUoL have used @NASAWebb to find out what that looks like on the ringed planet.



👉https://t.co/rQE4Nqs2BT



📷 NASA/ESA/Univ. Leicester/L.N. Fletcher/O. King pic.twitter.com/dQ5KM6rMzp