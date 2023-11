Esta mancha solar, 15 veces el tamaño de la Tierra, nos va a bombardear con erupciones solares

Las erupciones solares no son nuevas conocidas. Ya las hemos experimentado en la Tierra y de varios modos. Y parece que ahora han vuelto. Una de las regiones de manchas solares más grandes y densamente pobladas vistas en más de una década ha aparecido en la cara cercana del Sol a la Tierra y ha comenzado a desatar una andanada de tormentas solares que están sacudiendo en gran medida la superficie de nuestra estrella. La aparición de las manchas solares podría hacer que sean unas semanas interesantes para la Tierra, que pronto estará en la línea de fuego de estas manchas oscuras eruptivas.

El primer grupo de manchas solares, denominado AR3490, giró hacia la cara cercana del Sol el 18 de noviembre sobre el hombro nororiental de la estrella. La mancha oscura fue seguida rápidamente por otro grupo de manchas solares, bautizada AR3491.

Los científicos ya sabían que los grupos de manchas solares estaban en camino porque habían estado rastreando "temblores heliosísmicos" u ondas en la superficie del Sol, desde el área. La región de manchas solares es "tan grande que está afectando la forma en que vibra todo el Sol".

Desde que surgieron, los grupos de manchas solares se han dividido y han dado origen a nuevas manchas oscuras, incluidas AR3492, AR3495, AR3496 y AR3497, lo que ha creado un "archipiélago solar de manchas solares", informó el sitio de noticias de astronomía EarthSky.

En total, la enorme colección de manchas solares abarca alrededor de 200.000 kilómetros de diámetro, lo que es más de 15 veces más ancho que la Tierra. Las manchas solares ya han producido al menos 16 erupciones solares de clase C y 3 de clase M, que son la tercera y segunda clase de erupciones más fuertes, respectivamente, en los últimos días. Y los expertos advierten que podría haber muchas más de estas llamaradas en las próximas semanas, así como potencialmente llamaradas de clase X, el tipo más fuerte de erupción solar.

Las inminentes llamaradas también pueden generar eyecciones de masa coronal (CME), o enormes masas de partículas solares cargadas, que podrían estrellarse contra la Tierra y desencadenar fuertes tormentas geomagnéticas, que podrían causar apagones de radio y provocar vibrantes auroras.

Los astrónomos también han detectado varios grandes bucles de plasma, conocidos como prominencias solares, creciendo sobre algunas de las manchas solares del grupo. Los bucles más grandes se elevan a más de 64.000 kilómetros sobre la superficie y podrían romperse y lanzarse al espacio en cualquier momento, dejando temporalmente enormes "cañones de fuego" en la superficie del Sol.

La aparición de las manchas solares es la última señal de que el Sol se está acercando rápidamente al pico explosivo de su ciclo solar de aproximadamente 11 años , conocido como máximo solar, que los científicos predicen ahora que comenzará el próximo año.

En el pico de este ciclo, las manchas solares se vuelven mucho más frecuentes y aumentan de tamaño a medida que los campos magnéticos del sol se enredan, permitiendo que las manchas oscuras crezcan más fácilmente.

Las últimas manchas oscuras constituyen "probablemente la región de manchas solares más grande que he visto hasta ahora en el ciclo solar actual - escribe Chris Wicklund, meteorólogo y fotógrafo de auroras, en Twitter -. Los próximos 14 días podrían ser muy interesantes".

