El negocio del eclipse: una tienda de campaña, sin servicios, ni wifi, por 100 euros

El hecho de que sea en una parte importante de Estados Unidos, que sea el último eclipse total en una década y que coincida con un lunes, ha hecho que muchos aprovechen y lo conviertan en un puente para viajar a los “puntos calientes”. Y la oferta se ha disparado a niveles que darían envidia a los sanfermines.

En un mapa creado por la consultora Axiomas es posible ver cómo la oferta de alojamiento en la zona que se verá el eclipse ha conseguido una ocupación cercana al 100%. Y estos van desde casas con todos los lujos hasta tiendas de campaña sin ningún servicio, ninguno.

Para crear el mapa se recopilan datos de reservas diarias de más de 10 millones de propiedades de alquiler a corto plazo en todo el mundo. Analizan las propiedades que figuran tanto en Airbnb como en Vrbo, pero “elimina los duplicados publicados en ambos sitios para dar un tamaño real de la industria", señala Axios. Los puntos azules representan una ocupación baja, alrededor del 10%, y los puntos naranjas representan una ocupación máxima: 100%.

El mapa muestra una gran franja de color naranja que se extiende desde Maine hasta Texas, siguiendo la trayectoria de totalidad de 100 millas de ancho del eclipse solar. En total, más de 20 millones de personas en Estados Unidos viajaron a otro lugar para observar el eclipse anterior, que ocurrió en 2017. Las cifras serán bastante mayores en este caso.

La aplicación, que ofrece alojamiento a corto y largo plazo, informó a finales de febrero de que habían registrado un "aumento del 1.000% en las búsquedas de estancias a lo largo de la trayectoria del eclipse solar de totalidad en Estados Unidos".

Señalaron además que "los listados de Airbnb superan en número a los hoteles en más de 15 veces a lo largo del camino de la totalidad en América del Norte, ofreciendo más comodidades y en más comunidades a lo largo del camino de la totalidad".

Algunas de las ofertas señalan estar equipadas con "telescopios y observatorios diseñados para elevar cualquier experiencia de eclipse solar a alturas estelares".

En Fairfield, Illinois, por ejemplo, se ofrecía una casa por 10.000 euros la noche y cuenta con cuatro dormitorios y dos baños. Pero no todas son así… En Cooper (Texas) se ofrece acampar en los terrenos de una finca: “Nuestro alojamiento es para acampar en seco sin servicios. Ven con tu autocaravana o tienda de campaña. Tenemos un lugar de seguridad justo al salir de Cooper. No hay baños en el lugar, pero la ciudad está a unos 6 kilómetros de distancia. El césped se cortará en el lugar que prefieras, solo avisadme dónde”. Y todo ello por unos 50 euros. Por tienda. Sin baño, sin lugar para cocinar, sin internet… Y no es la única.

Oferta para tienda de campaña en Airbnb Airbnb Airbnb

También es posible encontrar una Arkansas con unas condiciones similares, aunque esta sí ofrece conexión a internet. Eso sí, el precio sube a 60 euros. Y no es la más cara: en Ohio y en Arkansas hay por 100 euros. Quizás habría que comenzar a preparar el terreno para el eclipse de 2026 en España, visto el terreno…