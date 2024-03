¿Tienes afantasia? Un 1% de la gente no puede crear imágenes en su mente

“Me ha resultado bastante triste darme cuenta de que otras personas pueden evocar una imagen de sus hijos cuando no están allí.” Así vive Mary Wathen la afantasia, la incapacidad para imaginar visualmente que afecta a 1 de cada 100 personas. El 99% de la población, cuando lee algo como “florero”, es incapaz de no imaginar un florero en su mente. Tal vez sea de porcelana blanca, puede que de plástico rojo o, quizás, sea de fino cristal, pero imaginará algo casi de manera involuntaria. Pues bien, esa trivialidad es una magia inexplicable para el otro 1%.

Y es que, como la mayoría damos por hecho esta habilidad apenas hablamos sobre ella y quienes no la tienen ni siquiera saben que existe hasta que, un día, alguien se revela lo imposible. "Uno de mis amigos dijo que evoca imágenes en su cabeza para mejorar el juego de rol con sus hijos. Cuando le pedí que explicara esto con más detalle, quedó claro que él - y todos los demás en la habitación - podían crear fácilmente una imagen en su cabeza y usarla como para el juego de roles. Esto fue totalmente impactante para mí. No puedo entender realmente lo que quieren decir: ¿dónde está esta imagen y cómo es? Para mí, a menos que puedas ver algo con tus ojos, no está allí".

El marido hiperfantásico

La afantasia no es una enfermedad, es parte de la variabilidad humana y, por lo tanto, se puede expresar de muchas formas y en grados diferentes. No es tanto que uno pueda imaginar visualmente o no, sino la facilidad que tenga para ello. De hecho, del mismo modo que existe un 1% de personas con afantasia, también existe un 3% que tiene hiperfantasia: una gran facilidad para imaginar visualmente con todo lujo de detalles. De hecho, la propia Mary Wathen sospecha que su marido es hiperfantásico: "Él piensa en imágenes en movimiento, como películas, a veces hasta el punto de que puede confundir esos pensamientos con recuerdos. Para mí, eso es incomprensible".

¿Ahora bien, cómo saber si tienes afantasia? Lo cierto es que, hasta ahora, no ha sido nada fácil de identificar porque, más allá de la propia definición, no teníamos una lista completa de características que estuvieran presentes en la mayoría de las personas con afantasia. El profesor Adam Zeman, de la Universidad de Exeter, acuñó por primera vez el término afantasia en 2015 para describir a aquellos que no pueden visualizar, pero ahora, por primera vez, se ha reunido una década de investigaciones bajo un mismo estudio publicado en Trends in Cognitive Sciences.

Checklist de la afantasia

Al no ser una patología, sino parte de la variabilidad cognitiva humana, no todos los sujetos muestran las siguientes características, pero presentarlas puede ser indicativo de que experimentas algún tipo de afantasia.

Dificultad para evocar imágenes mentales vívidas o detalladas.

Tendencia a pensar en conceptos abstractos o descripciones verbales en lugar de imágenes visuales.

Menor capacidad para recordar eventos pasados a través de imágenes mentales.

Mayor dificultad para reconocer rostros.

Mayor enfoque en otros sentidos, como el oído o el tacto, para evocar recuerdos o experiencias.

Propensión para basarse en la memoria verbal o conceptual en lugar de la memoria visual.

Más dificultad para experimentar “imágenes” de otros tipos, como imaginar música.

En unos pocos casos parece estar relacionada con el trastorno del espectro autista.

De hecho, aunque suele decirse que la afasia es una incapacidad para imaginar, esto es incorrecto. Es una dificultad para imaginar visualmente, quienes la tienen no encuentran problemas para imaginar mediante palabras, sonidos y olores, por ejemplo. Y, es más, a veces sueñan visualmente lo que no pueden imaginar de otro modo.

Checklist de la hiperfantasia

En el caso de la hiperfantasia, al no ser el principal tema del estudio por no tener tanta información al respecto, podemos extraer mayormente dos características:

Capacidad para evocar imágenes mentales extremadamente detalladas y vívidas.

Propensión a confundir ocasionalmente los recuerdos con imágenes mentales creadas.

En cualquier caso, es importante entender que estas peculiaridades se pueden presentar en porcentajes mucho mayores si abrimos un poco la manga con los criterios que las identifican. Porque, como tantas otras expresiones de la variabilidad humana, no son dicotómicas, sino graduales. Para ser precisos, con criterios más laxos podemos elevar el porcentaje de personas con afantasia hasta el 5% y el de hiperfantasia al 10%. ¿Cuántos de ellos descubrirán con este artículo que, su cerebro, funciona de un modo tan diferente?

QUE NO TE LA CUELEN:

No todos los términos que las ciencias de la salud crean para referirse a una peculiaridad humana son patológicos. En algunas ocasiones solo pretenden referirse a las diferencias, perfectamente funcionales, que muestran diferentes sujetos.

REFERENCIAS (MLA):