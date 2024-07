Triunfo para Europa: Así ha sido el esperado despegue del cohete Ariane 6

Hoy ha ganado Europa y eso hay que celebrarlo. El despegue del Ariane 6 ha sido un éxito. A las 20:00 horas (hora peninsular española), el cohete ha abandonado la Tierra desde el Centro Espacial de Kourou en la Guayana Francesa en su primer vuelo tras cinco años de retrasos. Ariane 6 se elevó, iluminando el cielo y marcando el inicio de una nueva era para la exploración espacial europea. Y es que, con este lanzamiento, Europa no solo recupera su acceso independiente al espacio, sino que reafirma su capacidad tecnológica y su determinación para no quedarse atrás en la carrera espacial.

Nos encontramos en la aurora de una era espacial, o, mejor dicho, en el comienzo de nuestro primer siglo genuinamente dedicado al cosmos. Lanzar al espacio un cohete como el Ariane 6 ya no responde solo a un sentimiento de orgullo patrio o a la superación de desafíos técnicos, sino que se ha convertido en una necesidad para la supervivencia. El cosmos es comparable a las vastas praderas y áridos desiertos de América, territorios salvajes que, si bien no carecen de ley, tampoco la tienen muy presentes. Son la promesa de un futuro con posibilidades prácticamente ilimitadas, y aquellos pioneros que se aventuren serán quienes cosechen sus riquezas. En otras palabras: el que primero llegue se lo queda, y no podemos darnos el lujo de llegar en segundo lugar.

Algunas cifras

El Ariane 6, tiene una altura de 64 metros (el equivalente a un edificio de 21 plantas) y una masa de 900 toneladas. Desde luego, no es el cohete más grande jamás construido, pero tiene unas medidas generosas, que permitirán el transporte de satélites y otros artilugios aeroespaciales. Para ser precisos, la versión lanzada hoy es el Ariane 62, un cohete equipado con 2 aceleradores laterales de combustible sólido, la mitad de los que tendrá el Ariane 64, que va con algo más de retraso.

A los dos minutos del despegue, los propulsores se desprendieron según lo previsto, y se espera que la etapa superior se desintegre al reentrar en la atmósfera, minimizando los desechos espaciales. Pero, entre el ascenso y el descenso, hay una misión que cumplir que se estima que dure 3 horas. A lo largo de esos 180 minutos, el cohete elevará y dejará colocados varios satélites a 580 km de altura y, entre ellos, se encuentran dos dispositivos desarrollados en España.

Un Proyecto Internacional

El Ariane 6 es fruto de la colaboración internacional entre 13 países, incluyendo España, que ha contribuido con un 4,7% del presupuesto total. Francia, como principal financiador, aportó un 55,6%. Porcentajes sobre un total de 4.000 millones de euros que, aunque puede sonar caro, en parte se debe a un 20% de sobrecostes originados (en parte) por los retrasos derivados de la pandemia y otras contingencias.

En cualquier caso, si nuestra preocupación es económica, lo cierto es que Ariane 6 parece que se rentabilizará relativamente rápido. Ahora mismo ya cuenta con 30 vuelos reservados para misiones tanto institucionales como privadas. Por ejemplo, Jeff Bezos ha asegurado 18 vuelos para su proyecto Kuiper. No obstante, también es cierto que los retrasos del Ariane 64 parecen haber generado tensiones con Eumetsat, la empresa alemana que se había comprometido a usar el Ariane 6 para poner en órbita su próximo Meteosat. No obstante, sea como fuere, el próximo lanzamiento está programado para diciembre y a partir de ahí, Arianespace tiene la esperanza de aumentar el ritmo de lanzamientos hasta alcanzar los 10 anuales.

Independencia Espacial de Europa

Durante el último año, desde la jubilación del modelo Ariane 5, Europa ha dependido de SpaceX para sus lanzamientos espaciales. Sin embargo, con el éxito del Ariane 6, se espera que esa dependencia disminuya significativamente. Mantener la autonomía espacial es crucial, y este logro es un paso firme en esa dirección.

El exitoso lanzamiento del Ariane 6 es una victoria para Europa, no solo en términos tecnológicos sino también estratégicos. Asegurar el acceso autónomo al espacio es vital para el futuro del continente (y de España) en la nueva era espacial.

QUE NO TE LA CUELEN:

Los motivos tras el abandono de Eumestat, posiblemente, sean más complejos. Es más, aunque puede haber sido una mala apuesta para Europa, si la viabilidad del Meteosat MTG-S1 está comprometida, Eumestat puede haber tomado esta medida como algo puntual, y no como una política que vaya a definir sus futuras acciones. De hecho, desde Eumestat hacen referencia específicamente a que están ante unas circunstancias excepcionales.

