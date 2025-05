La UNESCO advierte: “Existe un 100% de posibilidades de que se produzca un tsunami en el Mediterráneo en los próximos años”.

El comunicado es escueto y aporta poca o nada de información, pero es oficial y llega desde la página web de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la UNESCO. En él se advierte con un 100 % de certeza que un tsunami de más de un metro de altura azotará el Mediterráneo en los próximos 30 años.

Al ser una zona costera densamente poblada con zonas propensas a la actividad sísmica y volcánica, el riesgo que representan los tsunamis pequeños y destructivos en el océano Atlántico nororiental y sus mares adyacentes, como el Mediterráneo, el mar del Norte, el Báltico y el Negro, debe tenerse muy en cuenta.

"Lo extremadamente peligroso no es solo la altitud de los tsunamis, sino también los flujos y corrientes de agua, y las inundaciones, que pueden causar daños en playas, puertos y calles. Si se trata de un puerto pequeño y el litoral es muy bajo, un tsunami podría ser más peligroso – explica Pascal Roudil, coordinador técnico de CENALT (Centro de Alerta de Tsunamis de Francia) -. Los tsunamis pueden llegar con bastante rapidez”.

Una publicación del Centro de Alerta del University College de Londres, también confirma esta posibilidad.

