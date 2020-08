Top venta online, merchandising y packaging

Durante el confinamiento el comercio electrónico aumentó un 40% y, desde entonces, se ha mantenido mucho más alto que nunca, incluso en esta nueva normalidad en la que vivimos. La venta online es un modo cómodo de comprar, pues puede realizarse desde casa, tan sólo se necesita un ordenador, tablet o móvil, y conexión a internet. En apenas minutos se puede adquirir cualquier producto.

Pero también queremos hablar de otros sectores clave en el siglo XXI y más aún en en los tiempos actuales, como son, por ejemplo, el merchandising y el packaging. Ambos son fundamentales para tener una buena imagen de marca de cara a nuestros clientes.

Así que en este artículo vamos a recopilar algunas empresas que se dedican a la venta online de modo exitoso y también empresas que facilitarán la exposición de tu producto y su impacto en el cliente.

Para empezar entrevistamos a Marc Wendel, CEO de Promo Shop, una de las empresas dedicadas al producto promocional más importante a nivel mundial.

PROMO SHOP

Cuéntanos brevemente tu trayectoria y cómo has llegado adonde estás. Es decir, explica los valores que defendéis, que os conozcan un poco.

Apostar la creatividad, la confianza y el compromiso con nuestros clientes es imprescindible para diseñar e idear productos que cubran sus necesidades a nivel promocional, para que puedan potenciar su imagen corporativa.

Promo-Shop se estableció en Alicante, España, en 2010, aunque nuestro Grupo TOP está presente en Alemania, Suiza, Inglaterra, EEUU y Corea del Sur.

¿Cuáles dirías que son los principales beneficios del merchadising a día de hoy?

El merchandising ha dado un giro de ciento ochenta grados, ya no hablamos únicamente de una herramienta publicitaria. Nuestro oficio tiene como misión crear experiencias que conecten a las marcas con sus clientes, generar un recuerdo positivo para posicionar el branding de cada empresa.

¿Cuál es el merchandising perfecto? Sin lugar a dudas, aquel que cubre una necesidad y el cliente querría consumir voluntariamente. Si tenemos en cuenta las necesidades de nuestros clientes y los suyos. ¡El éxito está asegurado!

¿Cómo beneficia la tecnología a la personalización del merchandising?

En nuestro caso, desde que aterrizamos en España, apostamos por I+D+I y trabajamos continuamente en ingeniería de base de datos y desarrollo de software. Somos la primera empresa del sector que ha creado, desarrollado e implantado en nuestra página Web, un programa que permite al usuario cargar su logotipo y visualizar todos nuestros productos con su marca.

Gracias a la tecnología, desaparecen las distancias, reducimos tiempos para satisfacer las necesidades del cliente y, dadas las circunstancias, aumenta nuestra responsabilidad como ciudadanos de cuidarnos los unos a los otros.

www.promo.shop

info@promo-shop.es

Telf: 900 101 717

También conocimos al equipo de AnchoasDeluxe, una empresa que ha sabido encajar la elaboración de un producto tradicional con las oportunidades que brindan las nuevas tecnologías.

ANCHOASDELUXE

¿Cuál es vuestro origen?

AnchoasDeluxe nace hace10 años con la idea de ofrecer al cliente un producto artesanal y tradicional en su casa y con la clara filosofía de aportar por los productos artesanales con la ventaja de internet. Buscamos un producto que pudiera ser ofrecido en internet y en el cual tuviéramos ventajas competitivas y pensamos en las anchoas, en nuestra tierra se hacen las mejores del mundo y creemos que no estaban valoradas como tal por ello creamos esta marca uniendo producto y calidad, salido AnchoasDeluxe.

¿Cuáles son los productos o servicios fundamentales que ofrecéis?

Somos líderes online con las mejores anchoas, pero también disponemos de un amplio catálogo de quesos, conservas, dulces, legumbres, platos preparados e ibéricos.

Ahora mismo tenemos un catálogo de más de 1000 referencias de productos artesanales, no solamente anchoas, siguiendo nuestra filosofía, buscamos productos tradicionales, elaborados artesanalmente de nuestro país preferiblemente.

Cuéntanos cómo son las personas que suelen recurrir a vosotros.

Nuestro tipo de cliente es una persona que valora la calidad un perfil que desea conocer los nuevos productos que ofrecemos porque saben ya el estándar de calidad de cada producto. Muchas empresas que optan por realizar regalos con un toque gastronómico y de calidad a precios muy competitivos porque trabajamos directamente con los productores sin intermediarios.

¿Qué es lo que os diferencia de otras empresas dentro del sector?

Lo primero nuestra apuesta por un producto único como son las anchoas, por la variedad de las mismas, el precio de fábrica en todos los productos, una amplia variedad de producto artesano escapando del producto gourmet elitista y por supuesto un servicio profesional pensando en el cliente y su atención.

www.anchoasdeluxe.com

Telf: 942 500 440

Pol.Trascueto, Centro de Empresas 1.04

39600 Revilla de Camargo, Cantabria

Tuvimos la oportunidad de charlar con la gente de Sedovin, una empresa de compra a domicilio que está dando mucho que hablar.

SEDOVIN

¿Cuál es vuestro origen?

Sedovin es una empresa familiar fundada hace más de 40 años, con sede en Zaragoza, donde trabajan un equipo de 20 personas entre almacén, reparto, marketing, ventas y dirección. Es un supermercado online que distribuye la compra a domicilio de productos de alimentación y limpieza a toda España en un plazo mínimo de 48h.

¿Cuáles son los productos o servicios fundamentales que ofrecéis?

Ofrecemos un servicio de compra a domicilio para personas que quieren ahorrarse tiempo o que no quieren cargar con artículos pesados como agua (también en envases retornables), leche, cerveza, vinos, refrescos o productos de limpieza. En nuestro supermercado online pueden comprar artículos de primera necesidad y recibir su compra a domicilio sin tener que desplazarse físicamente.

Cuéntanos cómo son las personas o empresas que suelen recurrir a vosotros.

Durante el estado de alarma hemos ofrecido un servicio a la población repartiendo la compra a domicilio. Nos hemos puesto a la altura de grandes superficies que, debido a las circunstancias, cerraron su distribución a domicilio a través del canal online. La situación generada por el Estado de Alarma hizo que creciéramos exponencialmente y durante esos dos meses se duplicó la facturación habitual.

¿Qué es lo que os diferencia de otras empresas y profesionales del sector?

Nos caracteriza un servicio de primera calidad, ya que nos volcamos en ofrecer una atención personalizada a nuestros clientes independientemente de su edad o procedencia.

www.sedovin.com

info@sedovin.com

Telf:+34 976 10 99 83

También estuvimos hablando con Aceitunas Jaén, una empresa 100% nativa digital con una marca propia y familiar.

ACEITUNAS JAÉN

¿Cuál es vuestro origen?

Somos una almazara familiar, Aceitunas Jaén, situada en Ibros, un pequeño municipio de Jaén, limítrofe con Baeza. Nuestra actividad comenzó en el año 1990. Después de todo este tiempo y gracias al apoyo de muchos clientes, Familia Santías ha crecido para estar presente en más de 2.000 hogares.

Vendemos exclusivamente un Virgen Extra 100% fresco, recién envasado, sin intermediarios y que además enviamos GRATIS directamente desde la almazara a tu casa.

¿Qué es lo que os diferencia de otras empresas y profesionales del sector?

1) Nuestro aceite de oliva virgen extra es 100% de producción propia. Todo el AOVE que llega a nuestros clientes se fabrica en nuestra almazara de Jaén.

2) Desde el primer momento somos una empresa 100% nativa digital con nuestra marca propia de Familia Santías. Nuestra propuesta de valor sólo está enfocada a dar a conocer nuestra tierra, nuestro virgen extra, las bondades para la salud del virgen extra y tener una relación muy estrecha y directa con nuestros clientes.

3) No vendemos, ni venderemos, en supermercados. Gracias a esto podemos garantizar a nuestro cliente un AOVE 100% fresco, evitando largos periodos de almacenamiento. Es la única forma de garantizar una trazabilidad hasta el origen y poder ofrecer un precio justo por una calidad superior, al no tener que incurrir en los márgenes del distribuidor.

https://www.aceitunasjaen.com/

ecsantias@aceitunasjaen.es

Tuvimos también la oportunidad de entrevistar a la gente de Unión Papelera, una empresa con más de cuatro décadas de experiencia en su sector.

UNIÓN PAPELERA

¿Cuál es vuestro origen? Cuéntanos los valores que defendéis, que os conozcan un poco.

Unión Papelera es una empresa española con más de 40 años de experiencia en el mercado de la distribución mayorista, facturando 53 millones de euros. Somos especialistas en embalaje industrial, y cartulinas sofisticadas para la industria del embalaje de lujo. Nuestra visión es ofrecer el mejor servicio del mercado (300.000 líneas de pedido al año), facilitando el día a día a nuestros clientes.

¿Cuáles son los productos o servicios fundamentales que ofrecéis?

Ofrecemos productos de embalaje industrial (cajas, elementos de sujeción, cintas adhesivas, papel, protectores, flejado, tubos y bolsas para el retail y el e-commerce, contenedores, maquinaria,...). Suministramos productos personalizados, ecológicos, ligeros, y reutilizables. Además, ofrecemos a diseñadores y a la estuchería de lujo materiales sofisticados, de alta gama, fabricados con materiales novedosos, como restos de uva, cuero, telas, hierba, algodón, para que el cliente pueda crear una vinculación con la filosofía y el posicionamiento de sus productos.

Nuestros clientes provienen de muchos sectores: industriales, empresas mayoristas y minoristas, de transporte, almacenaje y logística, de comercio electrónico, de artes gráficas, impresores, fabricantes y manipuladores de estuchería. También damos asesoramiento y soluciones creativas a fabricantes de ropa, perfumes, beverage, estudios de diseño, agencias de publicidad y creativos.

¿Qué es lo que os diferencia de otras empresas y profesionales del sector?

Por encima de todo, nuestro servicio. Ofrecemos entregas en menos de 24 horas, capacidad de reacción, la mayor gama de productos, cercanía y asesoramiento. Nuestro compromiso y relación con nuestros clientes es muy alta ya que sus proyectos son nuestros proyectos.

www.updirecto.es

clientes@unionpapelera.es

Telf. 900102140

Presentamos ahora a MARKOM Gifts, especialistas en Merchandising y Regalos Corporativos.

MARKOM GIFTS

Los motores de MARKOM Gifts: pasión por la comunicación y la creatividad, atracción por la innovación y empeño por el trabajo bien hecho.

El Poder del Regalo Corporativo y Promocional.

Los artículos publicitarios y promocionales generan una buenísima impresión, crean vínculos emocionales y garantizan un impacto visual prolongado a un bajo coste. El equipo de MARKOM Gifts es consciente de su poder en términos de branding y ventas. Por eso se esfuerza cada día por sorprender y emocionar a través del regalo. Ofrecen soluciones innovadoras con las que marcar la diferencia en cualquier evento o campaña de ventas, branding o incentivos, tanto de pequeñas empresas como de grandes multinacionales.

Desde artículos convencionales o productos premium, hasta soluciones totalmente a medida, pasando por innovadores gadgets tecnológicos. MARKOM Gifts cuenta con una amplísima y creativa oferta de artículos personalizables para atraer todas las miradas hacia las marcas.

Ecofriendly y Anticovid, las últimas tendencias.

Los artículos respetuosos con el medio ambiente son perfectos para promocionar cualquier negocio de manera sostenible. Por su parte, cada vez son más utilizados como elemento de branding artículos personalizables que protegen frente al COVID, como mascarillas, estuches o fundas, botes de gel hidroalcohólico o un sinfín de artículos anticontagio. Como respuesta a ambas tendencias, MARKOM Gifts ha elaborado 2 catálogos específicos: Catálogo Eco y Catálogo Protección.

MARKOM Gifts y su Valor Añadido.

La compañía apuesta por una atención personalizada, cuidando cada detalle del proceso, desde el asesoramiento previo, hasta la entrega del producto final, pasando por producción, diseño y marcaje o transporte.

www.markomgifts.com

markom@markomgifts.com

Telf: 913 624 340

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/markomgifts/ Instagram: https://www.instagram.com/markomgifts/

Queremos hablar también de Lanzaloe, una empresa que desarrolla sus productos cosméticos con Aloe vera ecológico.

LANZALOE

«Proteger y cuidar tu piel, hoy y siempre». Ese es el lema y el objetivo de Lanzaloe.

Lanzaloe es una empresa canaria que desde el año 2001 cultiva Aloe vera ecológico en la isla de Lanzarote. Desarrolla todo el proceso de producción, desde el origen hasta la elaboración de productos cosméticos con esta materia prima de excelente calidad.

Actualmente, Lanzaloe cuenta con la plantación de Aloe vera ecológico más grande de toda Europa. Más de 100.000 visitantes de todo el mundo visitan sus instalaciones cada año, ya que son una referencia en el mundo del Aloe, la ecología y la salud.

Lanzaloe elabora la totalidad de sus productos con jugo puro de hojas frescas de Aloe vera ecológico. Esto hace que la cantidad de nutrientes y propiedades se conserven y se mantengan intactas a lo largo de todo el proceso. El resultado es muy diferente al de otros productos que se encuentran en el mercado y que se fabrican con Aloe vera liofilizado (en polvo).

En su página web y a través de distribuidores en todo el mundo ofrece líneas cosméticas y de alimentación, combinando su materia prima principal, el Aloe vera, con otras tan destacables como el Argán, la uva Malvasía Volcánica, característica de la isla de Lanzarote, y la Cochinilla.

Puedes adquirir sus productos visitando su página web www.lanzaloe.com o llamando al 928 524 335.

http://www.lanzaloe.com/

Telf: 928 524 335

Para finalizar, queremos presentar a Rosa Ortiz, una profesional del Tarot con una larga experiencia y la determinación de tratar a cada cliente de modo cercano y particular.

TAROT Y RITUALES ROSA ORTIZ

Más de 20 años de estudio y trabajo con el Tarot, aparte de un don natural para la videncia, avalan mi experiencia. Entre otros, he tenido la suerte de formarme en la escuela de Paloma Navarrete.

Me gusta el trato directo y cercano con mis clientes. Es por esto por lo que no tengo gabinete y atiendo yo personalmente todas las consultas, ya sean presenciales o por teléfono. Para mí, la empatía con el consultante es la clave en cualquier lectura. Los tarotistas no somos gurús, ni hacemos milagros. Estamos para ayudar a resolver problemas, bloqueos o dudas. Nosotros somos vehículos, una especie de descodificadores de las respuestas que el propio consultante ya tiene en su subconsciente. Nuestra misión no es vaticinar desgracias, sino evitarlas o paliarlas.

Además de ofrecer soluciones o advertir sobre los diferentes caminos a seguir y sus consecuencias, respetando siempre el libre albedrío. El objetivo que siempre persigo es que, al finalizar la lectura, la persona salga renovada, con mucha más luz sobre su futuro y con esperanza, sobre todo en estos momentos tan complicados que atravesamos.

Los Arcanos del Tarot son como inmensos libros que guardan la memoria de la Humanidad y en ellos están contenidos nuestros Arquetipos internos, que siempre nos ofrecerán su ayuda y consejo cuando lo necesitemos.

www.lecturastarot.com

rosaortiz@lecturastarot.com

Telf: 689959632

INSTAGRAM: @tarotisbelortiz