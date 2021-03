Otras 10 ofertas para celebrar el 11º aniversario de AliExpress (hay de todo y muy rebajado)

Zapatillas Adidas de mujer en oferta, regalo para el Día de la Madre

Empezamos esta segunda entrega de las ofertas de AliExpress con una propuesta de regalo para el Día de la Madre, estas preciosas zapatillas Adidas, nuevo modelo y con el sello inconfundible de la marca.

Las Adidas Lite Racer CLN, zapatillas para mujer, son ideales tanto para paseo como para correr. Con cordones, suela especial Cloudfoam y Plantilla OrthoLite.

En tres colores distintos y una gran variedad de tallas que puedes consultar en este botón de compra. Y, por supuesto, con un descuento que pocas veces verás.

Zapatillas de mujer en oferta

Otra propuesta para comprar zapatillas de mujer en oferta, en esta ocasión de otra marca puntera, Skechers. Este modelo en concreto es el Flex Appeal 3.0 - Go Forward. La parte superior es de malla y piel lisa tratada.

Tiene cordones, detalles muy cuidados en las costuras y una plantilla especialmente cómoda, la Air Cooled Memory Foam, que favorece la amortiguación mucho más que otros modelos similares. Cuenta además con suela con tracción superflexible y tira de la media suela a juego o en contraste de colores.

En el color negro característico de este modelo de zapatillas y con una gran variedad de tallas. Hasta el viernes, a un precio muy especial. Como es tradicional en los productos de esta promoción, con envíos rápidos desde España.

Rebajas en tablets de Samsung, oferta

¿Estás buscando una tablet en oferta? De entre las que están incluidas en esta fiesta de aniversario de AliExpress hemos destacado esta: Tablet Samsung Galaxy Tab A7, con pantalla dinámica 10.4″, 3GB + 32/64GB, Wi-Fi/4G, 7040mAh, 1TB con tarjeta MicroSD y 4 altavoces.

La Galaxy Tab A7 ofrece excelentes experiencias de inmersión. Con una increíble simetría y un grosor de tan solo 7mm, se presenta en un sofisticado diseño de metal en tres colores, gris oscuro, plateado y dorado, y con un marco simétrico en todos los sentidos.

Lo más impresionante no es solo el precio de esta oferta, sino las valoraciones que ha recibido de los compradores, con una puntuación de 5 sobre 5. La oferta dura solo hasta acabar existencias. Hay que darse prisa...

Kettlebell en oferta para hacer ejercicio

Este objeto que ves en la imagen superior se llama Kettlebell, y se ha convertido en el artículo de moda para hacer ejercicio y mantenerse en forma, porque es mucho más práctico y versátil que las tradicionales pesas o mancuernas.

Si quieres probar esta sencilla forma de mantenerte en forma, los entrenamientos con KETTLEBELL aportan fuerza, potencia, flexibilidad, resistencia y equilibrio. Son ideales para entrenamientos funcionales y crossfit ya que unen el refuerzo muscular y cardio.

Existen varios modelos fabricados en distintos materiales y con distintos pesos desde kettlebells sencillas hasta Kettlebells de competición en Multisport Tech Spain Store puedes encontrarlas todas. Este producto se vende en varias medidas: 12 Kilos (18x12x20 cm), 20 Kilos (19x26x 15 cm) y 28 Kilos (28 x20 x 20cm). Se envía desde España. Solo durante estos días, a un tercio de su precio real.

Sartenes en oferta

Cambiamos de tercio. El aniversario de AliExpress es una oportunidad para renovar tus sartenes a un precio único. Hemos seleccionado una marca de confianza, San Ignacio, con esta propuesta.

Se trata de un set de 3 sartenes fabricadas en aluminio prensado, un material que ofrece un rápido calentamiento de cada pieza y les confiere ligereza para un cocinado más cómodo. Tiene un interior antiadherente que favorece una buena cocción de los alimentos, evitando que se peguen y facilitando su limpieza.

Además, la base de las sartenes incorpora un fondo de inducción que permite una óptima y rápida distribución del calor. Estos fondos son aptos para todo tipo de cocinas, incluidas las de inducción. Los mangos cuentan con un acabado profesional y ergonómico para ofrecer un agarre cómodo y permanecen siempre fríos para mayor seguridad. Dimensiones: 16,20 y 24 cm.

Esta oferta ofrece varias alternativas: set de 3 sartenes rojas con interior en acabado mármol ( moteado), set de 3 sartenes negras con interior en color negro, set de 3 sartenes color cobre con interior negro y set de 3 sartenes rojas con interior negro.

Rebajas en cepillo eléctrico, Oral B

Vamos ahora con un producto de primera necesidad y cada vez más extendido, el cepillo de dientes eléctrico. La marca líder es Oral B, y está incluida en esta promoción que termina este viernes a un precio excepcional.

Puedes elegir entre sus 2 modos de limpieza, ya que tiene limpieza diaria y cuidado de las encías. Gracias a la batería de larga duración, tu Oral-B Pro 2 2700 tiene una autonomía de hasta 2 semanas. Ahora, por solo 25,79 euros.

Juegos de sábanas en oferta

Siguiente artículo rebajado en esta promoción especial: juegos de sábanas fabricadas en polialgodón de alta calidad, basados en una mezcla de 50% poliéster y 50% algodón, que proporciona una gran calidad y suavidad extra para el descanso y una mejor sensación de bienestar. Instrucciones de uso y mantenimiento: Lavable con agua a un máximo de 30 °C. Planchado a baja temperatura. No usar lejía. No utilizar secadora No limpiar en seco.

Hay 24 modelos y colores para elegir con un descuento muy interesante. Seguro que encuentras el tuyo. Consulta los cinco tamaños distintos de la promoción, en función del tipo de cama para los que lo necesites.

Cabecero de cama en oferta

Seguimos con las ofertas para decorar la casa, en este caso con un espectacular cabecero ¡con un 70% de descuento! Unidades muy limitadas a un precio único.

Este cabecero Judith de 160 X 55 X 3 cm está tapizado con piel sintética de alta calidad. Cuenta con tres botones en la parte central del mismo color. Estructura rígida de madera contrachapada y acolchada con espuma HR. Incluye el herraje necesario para anclar a la pared.

Ha cosechado muy buenas opiniones de los clientes. Echa un vistazo a la oferta y date prisa.

Rizador de pelo en oferta

El secador rizador de pelo con las mejores opiniones de los clientes está también incluido en la lista de ofertas del aniversario de AliExpress. El Bellissima Pack Secador Special Curl System DF1 1000 es un rizador de pelo cónico para acabado natural que resalta la belleza de los rizos naturales. Reduce el efecto encrespado y ofrece un secado delicado para rizos compuestos y definidos.

Rebajas en perfumes para mujer, Cacharel

Terminamos con un perfume para mujer en oferta, que puede ser una buena alternativa para comprar con tiempo el regalo del Día de la Madre: perfume Cacharel Amor Edt Spray, en un frasco de 100ml y con un buen descuento para aprovechar antes del viernes.