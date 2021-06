HBO gratis durante 7 días: ¿Preparado para El cuento de la criada?

HBO gratis durante 7 días

Vuelve El Cuento de la Criada. Y lo hace, como no podía ser de otra forma, a HBO España, la plataforma de streaming con más de 5.000 episodios de series y una selección de las mejores películas de todos los tiempos que ahora, además, puedes disfrutar de forma gratuita durante siete días sin compromiso alguno.

La promoción, a la que puedes acceder a través de este botón de compra, continúa después con una cuota mensual de solo 8,99€. y con todas las ventajas que ofrece esta plataforma: visionado desde múltiples dispositivos cancelación sin compromiso, posibilidad de descarga de tus series favoritas para disfrutarlas sin conexión cuando quieras y donde quieras y la opción de realizar dos reproducciones simultáneas.

Al margen de El Cuento de la Criada, HBO España ofrece algunas de las series que más éxito han tenido en los últimos años a nivel internacional, como Mare of Easttown, que narra los apuros de una detective de un pequeño pueblo de Pensilvania que investiga un asesinato mientras intenta evitar que su vida se derrumbe; Pose, sobre el movimiento underground de Nueva York; o la inquietante Manifest y los pasajeros de ese vuelo a los que cinco años de sus vidas pasaron en un suspiro.

En el catálogo de HBO España, por supuesto, están sus clásicos éxitos como Juego de Tronos, Vikingos, The Walking Dead, Los Soprano o The Big Bang Theory, series para las que siempre hay tiempo de asomarse si aún no las has visto.

Y, por supuesto, el mayor acontecimiento de los últimos años en el mundo de las series: el reencuentro de los protagonistas de Friends.