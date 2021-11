Ocio

La guía más completa de las ofertas del Black Friday para los que no saben qué buscar

1. Las mejores ofertas del Black Friday de Amazon por tipos de productos

Vamos a empezar esta guía con las mejores ofertas del Black Friday en el mayor contenedor de ofertas del mundo, Amazon, donde casi todo se encuentra y donde más fácil es comparar modelos y productos. Para hacer más sencilla la búsqueda, hemos seleccionado los 10 apartados más atractivos este viernes para los cazadores de ofertas, con sus correspondientes links:

2. Los 10 artículos más vendidos en el Black Friday de Amazon

Y ahora, los diez productos más vendidos en el Black Friday de Amazon. Hay de todo donde elegir y con unos descuentos realmente espectaculares:

3. Ofertas en juguetes: toda la tienda Poly en las rebajas del Black Friday

Las rebajas en juguetes son sin duda otra de las apuestas del Black Friday. En la web de la cadena Poly hemos encontrado no solo las habituales rebajas de hasta el 50% en productos seleccionados, sino un descuento general del 10%, aplicando un cupón, en todos aquellos que no están con descuento. Es decir, ni un solo juguete de la tienda que no esté rebajado. Una oferta muy interesante para aprovechar hoy

4. El Black Friday de Cortefiel: hasta el 50% en hombre y mujer

Cortefiel ofrece en su campaña de Black Friday envíos gratis hasta el domingo y descuentos de hasta el 50% en ropa para hombre y mujer que incluye un buen catálogo de marcas.

5. Lo mejor de las rebajas de Springfield

Otra de las marcas de referencia en moda, Springfield, se sube al carro de las rebajas del Black Friday con descuentos de hasta el 50% en prácticamente todas sus líneas de productos. En su web están organizados para hacer más sencilla la búsqueda.

6. Rebajas en todos los departamentos y financiación gratis en el Black Friday de Lidl

Por lo que respecta a la wed de Lidl, donde los precios están ya muy ajustados todo el año, la apuesta está en ofrecer financiación gratis durante 36 meses y descuentos muy interesantes en una variedad de productos que incluye los de sus marcas de referencia y algunos de los artículos más vendidos. Muy recomendable también darse una visita online por algunas de sus secciones.

7. El Black Friday de AliExpress: hasta un 80% de descuento

Como suele ser habitual, algunos de los mayores descuentos en campañas como esta se encuentran en AliExpress, donde con un poco de paciencia se puede encontrar casi todo. Aquí tienes todas las ofertas reunidas:

8. Lo mejor de El Corte Inglés: ropa y electrónica

En cuanto al Black Friday de El Corte Inglés, han concentrado el grueso de sus ofertas este jueves y este viernes, por lo que hoy es el día más indicado para consultarlas. Tienen descuentos muy interesantes en grandes electrodomésticos, música, textil y productos para el hogar

9. Las mejores ofertas del Black Friday en la FNAC: mucha música (y no solo música)

En cuanto a la campaña del Black Friday en la FNAC, hay algunas sorpresas, como un robot de cocina rebajado en un 40%, pero sobre todo un amplio despliegue de ofertas en música y accesorios. Y mucho más.

10. El Black Friday de Casa del Libro: envíos gratis

Para terminar, las ofertas de Casa del Libro, que apuesta por envíos gratis, 5% de descuento en todos sus libros y ofertas especiales en libros en inglés o de formato especial.