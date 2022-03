Regalos para los padres más deportistas y tecnológicos

Si eres de los que “te ha pillado el toro” y aún no tienes regalo para el día del padre, no te preocupes porque con la llegada de este día, la marca Philips tiene varias propuestas de regalos para esos padres más deportistas o para aquellos que están pensando que tienen que ponerse en forma. Si además tu padre es de los que quieren estar a la última moda en utensilios de tecnología, no te puedes perder estos regalos que harán que quedes con tu progenitor como nadie.

Si tu padre es una persona activa y le gusta llevar una vida saludable, los auriculares Philips A7306 son el regalo perfecto para ayudarle con sus entrenamientos. Estos auriculares permiten controlar de cerca el rendimiento deportivo y estar seguro al mismo tiempo, ya que incluyen un monitor de ritmo cardíaco integrado, limpieza por luz ultravioleta y un modo de reconocimiento del entorno.

Además los auriculares Philips A7306 tienen un sonido increíble, unos buenos graves y un gran aislamiento pasivo del ruido. Ofrecen, por otro lado, 6 horas de autonomía con una sola carga, más 18 horas adicionales con el estuche de carga. Estos auriculares son resistentes al agua (durante 30 minutos) , al polvo y al sudor, lo que hace que sean unos de los mejores del mercado en cualquier situación. Son compatibles con Google Assistant y Siri de Apple. El precio de estos auriculares es de 179.99 euros.

Auriculares Philips A7306 FOTO: Philips

Si por otro lado tu padre es de los que son más activos, y ya sea que practica running, montar en bici o cualquier otro deporte, los auriculares Philips A6606 son el regalo perfecto para que todos los padres que realicen deporte al aire libre lo hagan de forma segura. El modelo inalámbrico de auriculares A6606 es pionero gracias a su tecnología de conducción ósea, especialmente desarrollada para quienes desean disfrutar de música de alta calidad sin dejar de escuchar los sonidos de fondo. Tienen hasta 9 horas de reproducción con una sola carga y son resistentes al agua y sudor. Su estructura de titanio reforzada y superligera, está diseñada para encajar perfectamente incluso bajo un casco ciclista.

Auriculares Philips A6606 FOTO: Philips

Además estos auriculares de Philips A6606 incluyen una luz led de alta visibilidad que se puede controlar a través de la aplicación Philips Headphones. Su precio es de 149.99 euros.

