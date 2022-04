Las pastillas para lavavajillas más vendidas y mejor valoradas de Amazon: Fairy Platinum All in One Mega Pack

Hay clásicos imprescindibles de limpieza en la cesta de la compra dirigidos directamente a nuestra cocina. Uno de esos artículos básicos para limpiar son las pastillas para lavavajillas. Sin ellas, los platos, los cubiertos y los vasos que utilizamos saldrían del lavavajillas igual de sucios que antes de introducirlos.

Un lavavajillas no puede funcionar bien sin las correspondientes pastillas. Y además éstas son un producto en el que la relación calidad precio suele valer la pena, es decir, es algo en lo que no nos gastamos demasiado dinero y el resultado es bastante efectivo.

Aunque algunos optan por remedios naturales, solemos decantarnos por un lavavajillas funcionando con las pastillas. Se trata de un instrumento muy necesario en nuestros días, ante todo por el ahorro de tiempo y esfuerzo que representa.

¿Por qué son necesarias las pastillas?

Porque además de limpiar los cubiertos, las pastillas para lavavajillas también ablandan el agua, suprimen los residuos de cal y dan un brillo especial para que tus invitados se queden impresionados gratamente si organizas una cena o evento especial.

Además de ablandar el agua, las pastillas se componen de enzimas que eliminan el almidón o los surfactantes. Pero una cosa: estas sustancias funcionan mejor en agua a una temperatura más baja

Todas las pastillas son probadas o testadas antes de su comercialización. Se analiza como repercuten en el brillo y a la hora de quitar la grasa y la suciedad (para lo último es mejor usar temperaturas altas)

Nuestro consejo es la utilización de los mejores productos siempre. En este caso, para lograr el objetivo de una vajilla impecable y carente de suciedad e incrustaciones de grasa, hay varias marcas en el mercado.

El producto más vendido en Amazon es de la marca Fairy. Se trata del mega Pack Fairy Platinum All in One, 125 cápsulas (5x25)

Fairy Platinum All in One, Pastillas Lavavajillas, 125 cápsulas (5 x 25), Mega Pack

Por tan sólo 15, 98 €, es decir, a 0,13€ la unidad, tienes 125 pastillas para el lavavajillas de primera calidad.

Su valoración por los usuarios es, nada más y nada menos, que de 4,7 sobre 5 estrellas. Entre algunas de sus valoraciones se apunta a su eficacia: “sale mucho más barato que las de Finish de gama alta (Quantum) que es lo que equivaldría a este producto. La verdad es que me ha sorprendido porque se queda todo muy bien, tanto en cuanto a limpieza como a brillo y secado”, afirma un usuario

“No dejan residuos en el compartimento del jabón y dejan muy limpia la vajilla” explica otro consumidor

Estas son las principales 5 características de Fairy Platinum All in One

Pastillas lavavajillas todo en uno, con un gran poder de limpieza que elimina incluso la grasa incrustada a la primera sin necesidad de prelavar los platos, ahorrando agua y energía. Ayudan a prevenir la acumulación de grasa en el sistema de drenaje, en los filtros y en el brazo rociador descomponiendo los restos de comida más difíciles Contienen sal que garantiza un aclarado optimo a la vez que protege el cristal y la plata, combatiendo la opacidad acumulada con el tiempo recuperando su brillo original Cápsulas con 3 cámaras de líquido que se disuelven rápidamente hasta en temperaturas bajas y ciclos cortos Monodosis listas para usar sin necesidad de retirar el envoltorio y mantienen un aroma limpio y fresco en el lavavajillas

Ficha técnica:

Marca : FAIRY

Forma del producto : Pastilla, Cápsula

Peso del producto: 2.18 Kilogramos

Dimensiones del producto: largo x ancho x alto 26.5 x 19.9 x 17.3 centímetros

