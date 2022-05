Accesorios runnig. Para hacer la mejor carrera

Si eres un aficionado al running sabrás que no necesitas mucho para salir en el momento que quieras a practicar este deporte que te tiene enganchado.

Unas buenas zapatillas, ropa específica y unas ganas increíbles de correr y dejar a un lado la rutina de todos los días, es suficiente para lograr los retos que te hayas marcado.

Aún así, existen una gran variedad de accesorios, que a lo mejor con conocías, que te pueden ayudar a hacer más fácil tus carreras.

Te dejamos algunos de ellos.

WLZP Mochila de hidratación

Mochila de hidratación, de 15 l de capacidad y sólo 500 g de peso

Mochila de hidratación WLZP FOTO: AMAZON

Ligera, transpirable y cómoda. El paquete de hidratación es impermeable, resistente a los arañazos y práctico. Contiene una tira reflectante de seguridad y un silbato de salvavidas. Incluye bolsillos de malla elástica, bolsos de almacenamiento en el cinturón, bolsillos superiores, bolsillos con cremallera de la bandolera, bolsos de caldera apretados, bolsos de vejiga, bolsillos de malla incorporados, bolsillos de almacenamiento grandes, cintas y otros espacios de almacenamiento.

Fitgriff® Cinturón para Correr

Cinturón Deportivo elástico e impermeable

Cinturón para correr Fitgriff® FOTO: AMAZON

Este cinturón tiene dos compartimentos separados. De este modo, el teléfono inteligente se puede guardar lejos de las llaves y otros elementos. Este concepto protege la pantalla de arañazos antiestéticos, es 100% impermeable y está diseñado con dos tiras reflectantes que aumentan la visibilidad al anochecer y de noche.

Volcano Eye Luz para Correr

Luz running de pecho que no molesta mientras corres

Luz para correr Volcano Eye FOTO: AMAZON

Esta luz led para correr es impermeable, y su diseño de tira reflectante lo hace visible en la oscuridad. No es ninguna carga ni molestia cuando lo uses en el pecho, no molesta tu movimiento que sigue siendo libre y cómodo. Al mismo tiempo, las correas flexibles y ajustables lo hacen apto para hombres y mujeres.

Rodilleras BANBROKEN

Previenen lesiones a corto y largo plazo durante tu ejercicio

Rodilleras Banbroken FOTO: AMAZON

Proporcionan compresión, estabilización y sujeción para las rodillas.

De elasticidad y durabilidad óptimas. Alta intensidad en costuras y remates para confort.

Se adaptan a la comodidad en la ejecución de los movimientos, sacando el máximo partido de tus capacidades, sin olvidar el cuidado de tus rodillas.

Calentadores de pantorrilla de compresión. NV Compression 365

Proporcionan comodidad y recuperación durante y después del ejercicio

Calentadores de pantorrilla NV FOTO: AMAZON

Beneficios: la compresión graduada (desde el tobillo hasta por encima de la pantorrilla) ayuda al flujo de oxígeno a los músculos, lo que mejora el rendimiento y reduce la fatiga. Cada manga se comporta como una segunda capa de músculo, apretando suavemente las paredes de las venas estiradas. Esta característica integrada ayuda a combatir la fuerza de la gravedad y circula la sangre hacia el corazón de forma más eficiente.

* Los precios mostrados pueden experimentar variaciones a la alta o a la baja desde el momento de su publicación.