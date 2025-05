Rayo Vallecano - RCD Mallorca hoy: horario y dónde ver online TV, jornada 38 LaLiga 2025

El barrio de Vallecas respira fútbol como pocas veces en su historia reciente. Este sábado 24 de mayo, el Estadio de Vallecas será el escenario de un duelo cargado de emoción, esperanza y memoria. El Rayo Vallecano, tras una temporada llena de altibajos, se juega su billete para volver a Europa 25 años después de su última y única participación continental.

En la temporada 2000-01, el conjunto franjirrojo protagonizó una aventura europea inolvidable al disputar la Copa de la UEFA, donde alcanzó los cuartos de final tras eliminar al Viborg, Lokomotiv de Moscú, Anderlecht y Girondins de Burdeos. Aquel billete europeo llegó por una circunstancia muy particular: la UEFA otorgó al Rayo una plaza a través del "Fair Play" al ser uno de los equipos con menos tarjetas de la temporada anterior.

Hoy, sin embargo, el regreso a Europa está en juego por méritos estrictamente deportivos, fruto del trabajo del equipo dirigido por Iñigo Pérez y del empuje incondicional de una afición que ha llenado cada rincón del estadio partido tras partido. El rival de esta última jornada será el Mallorca, un equipo ya salvado, sin objetivos clasificatorios, y que llega en medio de un ambiente interno agitado. Es una oportunidad que el Rayo no quiere dejar escapar.

Las cuentas están claras

El Rayo depende de sí mismo para asegurar, al menos, su presencia en la próxima edición de la Conference League, el tercer torneo europeo en importancia. Para lograrlo, necesita ganar los tres puntos ante el conjunto balear. No hay margen para especulaciones: una victoria garantiza la clasificación europea, independientemente de otros resultados.

Rayo Vallecano - Betis SERGIO PEREZ Agencia EFE

Pero el premio podría ser aún mayor. Si se combinan ciertos resultados, el equipo vallecano podría acceder incluso a la Europa League, una competición con mayor prestigio y recompensas económicas. Para que eso ocurra, se deben dar una de las siguientes combinaciones:

Que el Rayo gane su partido y que el Celta de Vigo no gane en su visita al Coliseum Alfonso Pérez , donde se enfrentará al Getafe.

O bien, que el Rayo empate con el Mallorca, el Celta pierda ante el Getafe y el Osasuna no consiga ganar al Alavés en Mendizorroza.

Aunque estos escenarios son más complejos, no están fuera del alcance. El equipo y la afición tienen motivos de sobra para soñar.

El factor Vallecas para el Rayo

El estadio de Vallecas se vestirá de gala para lo que muchos consideran el partido más importante de la historia moderna del club. Las entradas están prácticamente agotadas y se espera un ambiente ensordecedor desde horas antes del pitido inicial. Los jugadores saben que no están solos. La presión, esta vez, juega a favor.

El equipo de Iñigo Pérez tendrá algunas ausencias importantes. Óscar Valentín no podrá estar por sanción, y siguen fuera por lesión de larga duración Abdul Mumin y Sergio Camello. Aun así, el Rayo cuenta con una plantilla competitiva y plenamente motivada, con futbolistas como Isi Palazón, Álvaro García o Florian Lejeune dispuestos a dejarlo todo sobre el césped para alcanzar la gloria.

Un Mallorca sin objetivos, pero con orgullo

El Mallorca, dirigido por Javier Aguirre, llega sin presión clasificatoria. Ya salvado del descenso y con la permanencia asegurada desde hace varias jornadas, el conjunto bermellón no se juega nada en lo deportivo. No obstante, nadie en Vallecas espera un partido fácil. Aguirre es un técnico competitivo y sus equipos suelen plantar cara, aunque el ambiente interno no sea el más propicio: rumores sobre su salida, posibles cambios en la directiva y cierta desconexión en el vestuario podrían condicionar el rendimiento de los visitantes.

RCD Mallorca - Getafe CF CATI CLADERA Agencia EFE

Horario y dónde ver online TV el Rayo Vallecano - RCD Mallorca, jornada 38 LaLiga 2024/2025

El duelo entre Rayo Vallecano y Mallorca, correspondiente a la jornada 38 de LaLiga EA Sports, se disputará este sábado 24 de mayo a las 21:00 horas (hora peninsular española). El encuentro podrá seguirse en directo a través de la plataforma DAZN LaLiga, tanto por televisión como por streaming. Desde dos horas antes, se podrá disfrutar de la previa, con análisis, posibles alineaciones y la última hora desde el estadio.

Al término del partido, los aficionados podrán encontrar la crónica, las declaraciones de los protagonistas y el resumen, donde se realizará una cobertura especial de lo que puede ser un día inolvidable para el rayismo.

Vallecas sueña. Europa está a solo tres puntos. El fútbol, una vez más, regala una historia que vale oro.