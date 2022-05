El libro para aprender inglés más vendido no parece un libro para aprender inglés

¿Cuál es el libro para aprender inglés más vendido? Como si de Carlos Alcaraz escalando el ránking ATP se tratara, “101 truquitos para speak English de una vez por todas: el libro definitivo para aprender inglés” se ha convertido en un tiempo récord en un fenómeno de ventas, hasta el punto de que estos primeros días de mayo es ya el tercer libro más vendido en Amazon, por delante de autores que arrasan en ventas como Santiago Posteguillo, Marian Rojas, Eloy Moreno, Tamara Gorro o Manuel Loureiro.

El libro es la versión en papel del éxito en redes sociales de la influencer María Speaks English, que con su estilo ameno se ha convertido en todo un fenómeno especialmente en Instagram. De hecho, este es el secreto del éxito de este libro: que no parece un libro de inglés.

El libro para hablar inglés más vendido: “101 truquitos para speak English de una vez por todas: el libro definitivo para aprender inglés” FOTO: De Compras La Razón

Este método para aprender inglés de una forma rápida y sin esfuerzo se basa, como indica su título (que tiene vagas reminiscencias, pero solo eso, a aquel mítico “From lost to the river”), en una colección de “truquitos” exlicados de una forma muy gráfica que no pueden sustituir, por supuesto, a un curso al uso, pero que sí son muy útiles para situaciones cotidianas.

La propia autora resume en seis puntos lo que puedes esperar de este libro con aspecto, en muchas ocasiones, de cómic:

Las respuestas a tus dudas más frecuentes en inglés.

Los usos de aquellas palabras que nunca sabes dónde colocar.

Alternativas a las frases más típicas, para que quedes como un auténtico pro.

Los truquitos más top de gramática para recordar siempre.

Aquellas palabras que te sonaban y que por fin sabrás utilizar.

Las expresiones más útiles para tu día a día.

El libro para hablar inglés más vendido: “101 truquitos para speak English de una vez por todas: el libro definitivo para aprender inglés” FOTO: De Compras La Razón

El libro, que se presume de estar en las antípodas de las aburridas clases de inglés de toda la vida, deja claro que “el objetivo no es retener listados de vocabulario” eternos, sino todas las expresiones cotidianas que, además, están más presentes en internet.

La autora, María, es de formación traductora e intérprete, pero con su particular estilo se ha convertido en una sensación en las redes sociales. El libro, por cierto, cuesta apenas 17 euros.

Las opiniones de los clientes

Además de ser un fenómeno de ventas, este libro para aprender inglés sin esfuerzo tiene aún pocas opiniones de lectores, pero todas ellas excelentes. “Es entretenido y útil para cualquier persona, desde los más conocedores hasta los que entiendan poquito”, dice una de las compradoras. “Súper divertido”, explica otra. “Me encanta, es muy practico, claro y sencillo, con unas ilustraciones que flipan”, apostilla una tercera lecrora.

Y la última: “Llevo años comprando todo tipo de libros y métodos para aprender inglés y nada me había funcionado, pero esto es otra historia, qué manera más fácil y simple de aprender!!!!Me lo estoy pasando genial leyéndolo. María es fantástica y el libro es precioso, las ilustraciones y el diseño lo hacen ameno y divertido. Súper recomendado”, explica.

El libro para hablar inglés más vendido: “101 truquitos para speak English de una vez por todas: el libro definitivo para aprender inglés” FOTO: De Compras La Razón