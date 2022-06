Tres trucos para mejorar la calidad de las fotos del móvil

¿Cuántas veces has hecho una foto o un video con tu teléfono móvil y no ha salido como querías? Cuando intentamos grabar un vídeo, ya sea en un viaje o en una celebración familiar o con amigos, buscamos que la imagen no tiemble constantemente, que el zoom sea el ideal, que la calidad sea la mejor posible, pero no siempre es tan fácil como parece.

A pesar de los grandes avances de la tecnología y de que los cámaras de nuestros teléfonos móviles nos permiten hacer buenas fotos y grabar vídeos de muy buena calidad, no siempre somos capaces de conseguir los resultados esperados.

¡Si lo que estás buscando es mejorar las fotos y la grabación de vídeos con tu smartphone, estás en el lugar adecuado! Aquí van tres trucos que te pueden resultar muy útiles:

1. Un dron con cámara 4K

¿Cuántas veces has imaginado tener un dron y poder grabar desde el cielo? Fácil de usar, el dron de alta gama Qinux Drone 4k está diseñado para disfrutar de una divertida experiencia. El equipo tiene una cámara 4K de alta resolución con la que podrás disfrutar de una las mejores imágenes en video, mientras te diviertes.

Con este dron, vas a poder obtener unas espectaculares imágenes de video en vivo, con una magnífica resolución de 4 K y 25 fotogramas por segundo. ¡No te quedes sin espacio! Para disfrutarlas en todo momento podrás guardar todos tus videos y fotos en su tarjeta SD.

¿Qué diferencia al dron Qinux 4K de la competencia? A pesar de existir un gran número de dispositivos en el mercado, este dron ofrece un vuelo más seguro al tener incorporada una función de posicionamiento. Además, también incorporado un GPS que permite contar con información exacta de la posición precisa del equipo y una función integrada de vuelta a casa que te da mayor seguridad en el vuelo. Nunca tendrás el peligro de que el dron no vuelva.

El Qinux 4K es un equipo fácil de usar y resulta de gran diversión no solo para adultos, también para principiantes. ¡No esperes más y empieza a grabar tus videos desde el aire para conseguir las mejores tomas!

Dron para hacer fotos de calidad con el smartphone FOTO: De Compras La Razón

2. Un telescopio para teléfonos móviles

La segunda propuesta es aún más sorprendente. ¡Cambia tu forma de hacer fotos! El telescopio para teléfonos móviles Ultra Zoom es perfecto si lo que te gusta es salir a pasear, la naturaleza, la vigilancia o simplemente hacer fotografías a larga distancia a nivel amateur.

Ultra Zoom es un telescopio monocular con un zoom óptico de 300X, que además cuenta con visión nocturna, viene con un trípode incluido, es resistente al agua y gracias a la calidad de los materiales con los que está fabricado es también resistente al polvo y a golpes. ¡Todo esto por un increíble precio!

Gracias a su función de visión nocturna, Ultra Zoom te va a permitir usarlo tanto de día como de noche. Si no hay obstáculos en el camino, ¡con este telescopio portátil para móviles vas a poder observar fácilmente a las personas o cosas a varios Km de distancia!

El sistema antivibración de Ultra Zoom se basa en su trípode especial que hace posible que el campo de visión del telescopio sea muy estable cuando alcanza un aumento de cientos de veces.

Si eres un entusiasta de las actividades al aire libre o te encanta hacer fotos de la naturaleza, este telescopio portátil es imprescindible.

Telescopio para instalar en el móvil y hacer mejores fotos FOTO: De Compras La Razón

3. El mejor estabilizador para el móvil

Y tercera y última de las propuestas para mejorar la calidad de las fotos hechas con el móvil. Tras probar una gran cantidad de estabilizadores para móvil, hemos encontrado el que probablemente sea una de las mejores opciones que puedas encontrar en el mercado a día de hoy. ¡Hablamos de Mobee Pro Cinemashot!

Este estabilizador de video para móvil puede hacer las funciones de trípode que permiten, todavía más, reducir el movimiento al grabar. Mobee Pro Cinemashot es una buena solución para aquellos que busquen algo versátil que se adapte a cualquier situación. ¿Todavía estás dudando?, sigue leyendo.

Su diseño y su fuerte agarre lo convierten en uno de los estabilizadores más resistentes y rígidos del mercado que admite móviles de hasta 6,5 pulgadas. Con su sistema de seguimiento inteligente, Mobee Pro Cinemashot puede realizar un seguimiento rápido de la cara u objeto en todo momento. ¡Parecerás un director de cine!

¡Es perfecto para llevárselo de viaje! ¡Al ser plegable y ligero, podrás llevarte tu Mobee Pro Cinemashot a un evento familiar, podrás grabar a tus hijos practicando deporte o simplemente para grabar lo que tú quieras cuando quieras!

Gracias a Mobee Pro Cinemashot, te vas a ahorrar mucho dinero, ya que no tendrás que gastarte grandes cantidades en una cámara y podrás obtener con tu teléfono, unos resultados totalmente profesionales. ¡Parecerá una película de cine!

Estabilizador para el móvil para mejorar la calidad de las fotos FOTO: De Compras La Razón

(Los precios mostrados pueden experimentar variaciones al alza o a la baja desde el momento de su publicación)