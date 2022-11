El inesperado éxito del libro sobre el holocausto que da sentido a nuestra vida

Casi ocho décadas después de su publicación en Alemania, en 1946, y 18 años después de su traducción al español, un libro descarnado sobre esa apisonadora humana que fue el holocausto se ha convertido en todo un éxito de ventas. De hecho, en Amazon, por ejemplo, es una semana sí y otra también el libro de historia más vendido. ¿Por qué? ¿Qué misterio esconde “El hombre en busca de sentido”, del psiquiatra austriaco Viktor Frankl?

El “milago” ha sido posible gracias a una nueva traducción, una edición de bolsillo a apenas 12 euros y un mensaje demoledor sobre el sentido de la vida al que millones de lectores han sabido encontrarle un significado para sus apacibles vidas (en lo material al menos) del siglo XXI.

“El hombre en busca de sentido” es el relato de los padecimientos de su autor en un campo de concentración nazi desde un punto de vista puramente psicológico, una propuesta aparentemente no muy atractiva que, sin embargo, desmonta al lector cuando Frankl despliega una habilidad especial para meterse hasta el fondo del alma humana.

El autor (quien, por cierto, solía preguntar a sus pacientes más castigados «¿por qué no se suicida usted?) extrae de su propia experiencia enseñanzas que sus pacientes (y sus lectores) pueden aplicar en sus cotidianas vidas. La vida, nos dice Frankl, merece ser vivida. Y no hace falta pasar por un campo de exterminio para darse cuenta.

"El hombre en busca de sentido", de Viktor Frankl FOTO: De Compras La Razón

Opiniones de los lectores sobre “El hombre en busca de sentido”

“Es un viaje hacia tu interior y una proyección hacia el sentido de tu propia existencia. Un libro que sin duda te hará reflexionar -explica Alba en la web de Casa del Libro-. Conocer la barbarie acontecida en los campos de concentración y la fortaleza del ser humano. Frases que son lecciones de vida”.

“Entre la desolación por el vértigo existencial y la reflexión serena. Una lección de vida, un espíritu libre en medio de la nada. Para releer periodicamente”, añade Portiecha.

“Siempre, a todas horas, al despertar o dormir, me he preguntado hacia donde voy -afirma Miguel Ángel en Amazon-. Con esta breve lectura he encontrado algunos caminos, redescubierto otros y explorado algunos nuevos. El Hombre en busca de sentido es una forma de entender y humanizar aun más nuestro paso por este mundo”.