Las mejores rebajas del Black Friday en moda: Cortefiel y otras 3 tiendas que te gustan mucho

Las rebajas del Black Friday son una buena excusa para anticipar las compras de Navidad o para renovar el armario de cara al invierno, pero ¿dónde buscar? ¿Qué tiendas de moda tienen las mejores ofertas del Black Friday? En la sección De Compras de La Razón hemos escogido cuatro tiendas de moda muy conocidas que han sacado ya sus propias promociones para ayudarte en la búsqueda.

Cada una de ellas tiene sus propias particularidades, pero en esta ocasión hemos intentado evitar sorpresas y jugar sobre seguro. Aquí van nuestras propuestas:

Black Friday de Cortefiel

Por el volumen de los descuentos (hasta el 50% de rebaja oficialmente, aunque si rebuscas encuentras descuentos aún mayores) y sobre todo por lo variado del catálogo en oferta, las que más nos gustan son las de Cortefiel.

En moda para mujer tienes a mitad de precio unos preciosos pantalones, un abrigo reversible en color blanco, un jersey de cuello o un abrigo de Pedro del Hierro. Y hay algunas prendas incluso más rebajadas, como una chaqueta de hilo metalizado con un 56% de descuento.

En moda para hombre, el Black Friday de Cortefiel incluye decenas de jerseys a mitad de precio, un impermeable rebajado en un 53%, un polo de rugby con un ahorro del 60% o un amplio catálogo de sudaderas, abrigos o camisas con descuentos entre el 50 y el 60%. Realmente el despliegue es espectacular.

Abrigo en rebajas en Cortefiel FOTO: De Compras La Razón

Rebajas en Springfield

Segunda tienda de moda recomendada para el Black Friday: Springfield y sus ¡4.000 prendas rebajadas en su web! hasta el 50%. Parece imposible no encontrar lo que buscas.

La marca ha confeccionado su catálogo de ofertas con un popurrí en el que están los clásicos de la tienda a unos precios muy atractivos (camisas, jerseys, pantalones, camisetas...), con muchas prendas de entretiempo pero también ideales para el frío. Muy recomendable adelantar ahora lo que tenías pensado comprar en las rebajas de Navidad. Por si acaso...

Rebajas en Springfield FOTO: De Compras La Razón

Black Friday de Women’secret

Otra de las tiendas de moda de referencia que ha entrado por todo lo alto en el Black Friday es Women’secret, que ha incluido en la promoción ocho categorías distintas de sus productos, desde la ropa interior femenina hasta la ropa de cama, con un porcentaje muy elevado de descuentos entre el 40 y el 50%.

Además, incluye en la campaña del Black Friday una de sus promociones más exitosas, la de Brands we Love, en la que recomendamos bucear porque hay prendas de mucha calidad muy rebajadas.

Black Friday de Women'secret FOTO: De Compras La Razón

Las ofertas de Pedro del Hierro

Al igual que ha hecho Cortefiel, Pedro del Hierro aprovecha el Black Friday para poner en oferta algunas de sus prendas más exclusivas. Si alguna de esas veces en las que has ido de compras por un centro comercial y le has echado un ojo a alguno de sus jerseys, trajes, camisas o pantalones encontraste algo que te gustó pero no te lo pudiste comprar, mira ahora porque quizás lo encuentres muy rebajado.

Las ofertas de Black Friday están divididas por dos categorías, hombre y mujer. Entre las primeras recomendamos que mires los alucinantes descuentos que tienen en camisas de vestir, su gran especialidad, pero también en jerseys y sudaderas, donde hay preciosos modelos ¡rebajados en un 60%!.

En cuanto a las rebajas en ropa de mujer, hemos encontrado espectaculares descuentos en camisas, jerseys, botas o pantalones, aunque quizás la estrella sean los abrigos. Es decir, el Black Friday de Pedro del Hierro no es una oportunidad para llenar el abrigo de verano de prendas, sino para hacerlo con el del invierno que llegue. Una súper oportunidad, sin duda, para los que tengan un poco de paciencia.