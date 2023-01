¿Por qué es importante utilizar vitamina C en invierno?

El invierno es una de las épocas más duras del año para nuestra piel y nuestro cuerpo lo sabe. Las rutinas de belleza cambian con respecto a otras épocas y es necesario estar al tanto para que no afecte a nuestra piel y podamos conservarla sana y radiante.

Con el tiempo, la piel pierde colágeno de manera natural, presentándose así múltiples signos de envejecimiento. La tez puede volverse irregular, pueden aparecer manchas, y tanto las arrugas como las líneas de expresión son más prominentes. En definitiva, la piel pierde firmeza. El ácido L-ascórbico es la forma más pura de vitamina C. Se trata de un activo capaz de estimular la síntesis de colágeno, neutralizar y eliminar los oxidantes presentes en el ambiente, manteniendo así una piel sana y radiante. Se trata de un activo que es recomendable utilizarlo todo el año, pero en invierno es especialmente importante.

“En los días más fríos del año, la piel se reseca más debido al frío y la baja humedad del aire, por lo que al utilizar la vitamina C en su rutina facial, el paciente acaba siendo beneficiado con la hidratación de la piel” asegura la Dra. Andreyna Mota, médico estético y directora de Medestetic Clinic (Tomares – Sevilla).

Los cosméticos que poseen vitamina C en su composición ayudan, no solo a mejorar la hidratación, sino también a ralentizar el envejecimiento de la piel, suavizando las arrugas y líneas de expresión. De la misma forma, la vitamina C es una compañera ideal de la piel porque es un excelente hidratante durante el invierno que, al mismo tiempo, ayuda a disminuir los poros dilatados y equilibrar las oleosidades, evitando así también el acné.

Una gran aliada para nuestra piel

La vitamina C contribuye a la inhibición de la tirosinasa, que es la enzima que transforma la tirosina en melanina. Además, también potencia el efecto de los protectores solares, previniendo los daños causados por rayos UV. La vitamina C evita el envejecimiento prematuro debido al aumento de la oxidación celular, lo que disminuye la producción de colágeno y favorece la aparición de arrugas y líneas de expresión. Combate los radicales libres que provocan daños en las partes más nobles de las células, alterándolas y favoreciendo el envejecimiento de la piel.

Ayuda a aclarar las imperfecciones y unifica el tono de la piel.

Suaviza arrugas y líneas de expresión, ya que la vitamina C estimula la síntesis de colágeno, que es el encargado de dar estructura, firmeza y elasticidad a la piel.

Reveel by MedSkin Solutions / Vitamina C FOTO: Medskins Solutions

Deja la piel más luminosa ya que la vitamina C tiene una fuerte y eficaz acción antioxidante. La molécula de vitamina C es muy inestable y, por lo tanto, puede oxidarse fácilmente. Cuando esto ocurre, pierde su eficacia y no logra los beneficios esperados. Por ello, uno de los mayores retos en la creación de este tipo de productos es desarrollar una fórmula estable que penetre fácilmente en la piel.

Vitamin C Concentrate

Este producto es un formato único que contiene una alta concentración de la vitamina C pura al 79%, consiguiendo así máxima eficacia y resultados visibles, incluso en pieles sensibles.

La firma reveel by MedSkin Solutions, desarrollada por el laboratorio alemán MedSkin Solutions, que lleva más de 35 años desarrollando soluciones innovadoras para la regeneración de la piel, revoluciona el mercado con un método patentado único capaz de preservar las propiedades naturales de los activos hasta el momento de su aplicación: se trata del Advanced Cryosafe™ Method. Esto asegura los mejores resultados, con unos efectos visibles que han sido científicamente probados.