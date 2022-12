Cuatro nuevos tratamientos de cuidado de la piel recién llegados a España que debes conocer

Si uno de tus propósitos de año nuevo es cuidarte, esta vez sí, la piel, te presentamos cuatro novedosos tratamientos con una interesante oferta de lanzamiento en España del 50%. Cuestan entre 39,95 y 59,95 euros y pueden ser complementarios entre sí para ofrecerte un tratamiento integral.

Cada uno con sus particularidades, están recomendados para reducir arrugas, ojeras y papada, favorecer la formación de colágeno natural, rejuvenecer la piel, reducir manchas del sol o de la edad o combatir el acné.

Regenera la piel, revitaliza y reduce las arrugas y los signos de fatiga

Tratamiento antimanchas de la piel FOTO: De Compras La Razón

El primero de estos productos de cuidado facial recomendado es Xtreme Regenerative Serum, un serum facial regenerador con aloe vera que consigue un rejuvenecimiento completo de la piel eliminando las manchas de la luz del sol y las causadas por la edad. Sirve también para combatir el acné y reducir cicatrices y otras lesiones en la piel.

Su secreto para regenerar la piel en profundidad son sus factores de crecimiento Human-Like potenciados con aloe vera y con factores naturales que estimulan la regeneración de la piel en profundidad, aportando nueva estructura y firmeza, y favorecen la formación de colágeno natural rejuveneciendo la piel.

Xtreme Regenerative Serum incluye en su formulación innovadores y eficientes ingredientes biotecnológicos, como proteínas sintéticas, altamente purificadas, obtenidas mediante un proceso biotecnológico en las plantas. Las plantas no son modificadas genéticamente para esta función y no son plantas transgénicas.

La combinación de estos ingredientes han mostrado una acción espectacular en la regeneración cutánea, en procesos de blanqueamiento, y en la eliminación manchas. Se trata de activos que sido microencapsulados para mejorar la eficacia de la penetración. De esta manera no sólo se obtiene una mayor concentración de producto en el área de acción, sino que también se mejora la conservación de los ingredientes principales.

Con un cabezal 4 en 1. Recomendada para todo tipo de pieles, en especial las grasas y sin brillo

Producto de limpieza facial en oferta FOTO: De Compras La Razón

El segundo producto de limpieza facial incluido en esta lista de recomendaciones para el nuevo año es esta limpieza facial que ha demostrado ser hasta seis veces más eficaz que un tratamiento manual, hasta el punto de que aporta resultados similares a los de un salón de belleza profesional. Y, por supuesto, mucho más barato.

Está fabricado por Skindalo y entre los atributos que lo hacen especial están sus cuatro cabezales que mejoran su aplicación, y que lo hacen eficaz con apenas 30 segundos de aplicación. Los cabezales están formados por suaves cerdas para usar por la mañana y por la noche.

Es también adecuado para exfoliar usándolo dos a tres veces por semana, así como masajeador de rostro para relajar la piel y lograr una mejor absorción. Está especialmente recomendado para la piel grasa, sucia y sin brillo, además de para la aparición de acné, aunque es útil en todo tipo de pieles.

Se vende en varios colores, tiene un 97% de opiniones favorables y se envía a casa con todas las garantías.

Actúa directamente sobre las ojeras, el cuello y la frente

Tratamiento para reducir los síntomas de la edad en el rostro FOTO: De Compras La Razón

El tercer truco de cuidado personal, que está también al 50% gracias a una oferta de lanzamiento, va dirigido especialmente a rejuvenecer el rostro atacando especialmente donde más se notan los síntomas del cansancio, la edad y el estrés de la vida diaria: los ojos, el cuello y la frente.

Wrinkare 3 en 1 elimina las arrugas y las ojeras, reduce la papada y deja la piel más tersa gracias a tres tratamientos diferentes con tres tipos de luz (roja, verde y azul) que ayudan a regenerar la piel al estimular la producción de colágeno y elastina.

Este dispositivo de luz LED está especialmente indicado para tratar la hiperpigmentación, combatir el acné, además de ayudar a eliminar los signos de la edad sin dolor, de forma económica y sin salir de casa. Ayuda a reducir las arrugas, las líneas finas, las ojeras y la hinchazón alrededor de los ojos.

Wrinkare proporciona una estimulación que favorece el tensado de la piel y produce un efecto lifting. Como resultado, ayuda a reducir la papada y estimula la piel del rostro y la frente, mejorando la circulación sanguínea, firmeza y elasticidad.

Parches antiarrugas para un tratamiento nada invasivo

Parches antiarrugas FOTO: De Compras La Razón

La última propuesta para cuidar tu piel en 2023 es un novedoso tratamiento cada vez más utilizado, entre otras cosas porque no es nada invasivo: unos parches adhesivos que se aplican en la piel, especialmente en la piel y el cuello, y que tienen un efecto rejuvenecedor casi inmediato.

Siliband Patches (el original, porque le han salido algunos imitadores) son 11 parches que eliminan manchas y arrugas en el rostro, el cuello y el escote de una forma 100% ecológica, muy cómoda y compatible con cualquier otro tratamiento que te estés aplicando, ya que ayuda a reforzar los efectos.

Sus ingredientes son 100% naturares, ya que no incluyen productos químicos ni de ningún otro tipo, y permiten hasta 20 usos, con lo que permiten 10 meses de tratamiento en una sola compra. No se caen al dormir, aunque se hayan reutilizado varios días, no causan escozor ni irritación al retirarlos y se pueden combinar perfectamente con exfoliantes como el de Skindalo.

