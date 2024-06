ALDI tiene de nuevo a la venta su ventilador con luz por tiempo limitado

No estamos en verano, pero como si lo estuviéramos, el calor ya no da tregua y como viene pasando estos últimos años hemos de adelantar nuestras compras veraniegas porque no podemos esperar hasta el comienzo real de la estación estival. Si hay un producto del que no podemos prescindir en verano es de un aparato de climatización, ya sea ventilador de techo, aire acondicionado o ventilador de pie para poder hacer uso de él en cualquier estancia de la casa. Es más, desde la pandemia de covid hay muchas personas que teletrabajan muchas más horas en casa y eso hace que tengamos que pasar más tiempo en nuestro hogar. Si a esto le sumamos que cada vez empieza antes el calor los ventiladores o similares se han hecho un hueco en nuestra casa.

Combatir las altas temperaturas

Si es de las personas que piensa que los ventiladores no son nada estéticos, aunque se muera por utilizarlos, seguro que ALDI le da solución a ese problema, ya que su ventilador con luz asegura con su innovador diseño un rendimiento espléndido manteniendo frescas tanto las áreas exteriores como las interiores.

El funcionamiento de este ventilador es una tecnología sin aspas, por lo que se convierte en un elemento seguro y silencioso, ideal para los hogares en los que hay niños pequeños o mascotas. Además, gracias a su diseño, facilita la limpieza del equipo y permite ahorrar energía gracias a su consumo eficiente. Ofrece 3 velocidades de oscilación y cuenta con un temporizador de apagado de 7,5 horas y un consumo eficiente de 40W que es ideal para ahorrar esa energía de la que hemos hablado antes.

Innovador diseño de este ventilador con luz incorporada ALDI

Por otro lado, se puede seleccionar la luz en diferentes colores para crear distintos ambientes, azul, verde, lila o blanco, y puede controlar con el mando a distancia, tanto la fuerza del ventilador como la luz que desprende este gadget.

El ventilador de luz del supermercado germano tiene unas medidas perfectas de 30x18x57 cm. las cuales son perfectas para poder colocarlo en cualquier lugar de casa sin que estorbe. Por menos de 60 euros y por tiempo limitado podrá llevarse este gadget de climatización que se convertirá en un aliado perfecto para los calores veraniegos.

ALDI también lanza otros productos de climatización como un ventilador de columna por menos de 35 euros y un ventilador personal ligero, que se cuelga en el cuello para refrescarse en cualquier lugar por menos de 15 euros.