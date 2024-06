5 perfumes frescos y florales perfectos para esta temporada de calor

Con la llegada de junio y con el verano a la vuelta de la esquina, es momento de ir pensando no solo en hacer el cambio de armario hacia prendas más fresquitas, cómodas y resistentes al calor de la gran ciudad, sino que también debemos de cambiar aquellos productos cosméticos que nos han acompañado en los últimos meses de otoño e invierno. Sí, cuando pasamos de estación, también debemos de modificar nuestra rutina de cuidado, sobre todo de productos cosméticos, pues, como es normal, en invierno nos hacemos con aquellas cremas hidratantes y productos de maquillaje más untuosos e hidratantes, como las mantecas para el cuerpo, las cremas extra hidratantes y, en cuanto a maquillaje se refiere, podemos optar por bases de maquillaje con extra de hidratación. Sin embargo, cuando suben las temperaturas, todas preferimos optar por aquellas cremas de efecto frío o de efecto gel, ya que no nos crearán ese efecto película y no nos aportará más densidad al rostro, algo que no buscamos. En este sentido, no solo buscamos cremas hidratantes más ligeras, sino que también, por ejemplo, en cuanto a maquillaje se refiere, en verano optamos más por productos de maquillaje en crema y en formato líquido, ya que estos se adhieren mucho mejor al rostro que un producto en polvo. Sin embargo, en verano preferimos usar perfumes mucho más frescos, ligeros y con notas florales.

El verano es sinónimo de olores cítricos como el limón o la naranja, así como de notas florales como el jazmín, la rosa o la peonía. Por ello, no es de extrañar que, como buenas amantes de la belleza, el cuidado corporal y los productos cosméticos, optemos por este tipo de perfumes mucho más fresquitos, dándonos ese toque cítrico a nuestro día a día. En nuestras tiendas de cosméticos favoritos podemos encontrar una gran variedad de perfumes frescos y florales entre los que escoger, y es que, incluso el perfume con olor a higo están triunfando entre todas las chicas, pues tiene un olor muy dulzón y a su vez tan fresco que merece la pena invertir en un perfume de tal calibre. Sin más que añadir, te enseñamos un total de 5 perfumes con notas florales y cítricos que no te pueden faltar en tu neceser de viaje este verano.

Aire sutileza, de Loewe (71,00 euros)

Aire sutileza Loewe

Palermo, de Byredo (165 euros)

Palermo Byredo

Light Blue, de Dolce & Gabbana (31,94 euros)

Light Blue Dolce & Gabbana

Acqua Di Gioia, de Giorgio Armani (66,30 euros)

Acqua Di Giogia Giorgio Armani

Perfume empolvado floral, de Bain de Midi (25 euros)

Perfume Bain de Midi

Estos son los 5 perfumes más frescos y con olor a flores que sí o sí debes incluir en tu día a día, así que, si estás pensando en hacerte con un perfume de este tipo, estas son las mejores opciones que puedes encontrar en el mercado.