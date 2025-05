Cómo conseguir créditos rápidos sin ingresos demostrables

Como sabemos las trabas que suelen poner los bancos a la hora de prestar dinero si no te acompaña una nómina, en el presente post te mostramos los mejores créditos rápidos que puedes conseguir sin ingresos demostrables. Puedes contratar hoy mismo el crédito que mejor se ajuste a tus necesidades sin necesidad de presentar ninguna nómina y olvidándote de los eternos papeleos.

Tabla de Entidades Financieras

Entidad ideal para Más info 🥇 Vivus Primer préstamo rápido, sin papeleos y transparente Ver oferta 🥈 Moneyman Empezar sin intereses y subir el crédito poco a poco Ver oferta 🥉 Credy Casos urgentes y perfiles difíciles sin aval Ver oferta

Mejores créditos rápidos sin ingresos demostrables

A continuación, os mostramos las mejores entidades financieras a las que podrás acudir para buscar financiación rápida sin ingresos demostrables:

Vivus

Vivus.es Vivus.es Vivus.es

Vivus es la mejor opción si nunca has pedido un préstamo online y necesitas una pequeña cantidad urgente sin tener nómina ni contrato. Puedes solicitar hasta 300 € y devolverlo en un máximo de 61 días. Todo el proceso se hace desde su web, sin subir documentos ni hacer papeleo: basta con que verifiques tu identidad a través de tu banco. Si te aprueban el préstamo, el dinero puede estar en tu cuenta en menos de 15 minutos. Además, Vivus muestra con claridad el coste total antes de que aceptes nada, lo que da seguridad. También permite ampliar el importe o retrasar el pago si lo gestionas desde tu perfil. Es una opción muy útil para salir de un apuro puntual, sabiendo exactamente lo que vas a pagar.

Moneyman

MoneyMan MoneyMan MoneyMan

Moneyman es perfecto si necesitas una pequeña ayuda y puedes devolverla en poco tiempo. El primer préstamo es sin intereses, hasta 300 €, y con un plazo de devolución de 30 días. Si lo devuelves a tiempo, puedes acceder a préstamos mayores en el futuro, llegando incluso a 1600 €. No necesitas justificar ingresos ni presentar avales, y la respuesta es casi inmediata. La plataforma funciona bien, es rápida, y permite gestionar todo desde su panel de usuario. Eso sí, los intereses en préstamos posteriores pueden ser muy altos, por lo que hay que usarlo con responsabilidad. Ideal si tienes un perfil sin ingresos demostrables y quieres empezar sin coste.

Credy

Credy Credy Credy

Credy es una buena alternativa si otras plataformas te han rechazado. No presta directamente, sino que actúa como comparador y busca opciones entre distintas financieras que trabajan con perfiles sin ingresos, sin aval o incluso con ASNEF. Puedes recibir ofertas por importes de hasta 1000 €, con devolución entre 61 y 90 días. En algunos casos, se puede acceder a un primer préstamo sin intereses. La principal ventaja es la rapidez: rellenas un formulario básico y en pocos minutos puedes ver varias opciones. Pero como cada préstamo depende de una entidad diferente, es clave revisar bien las condiciones antes de aceptar. Muy útil si estás en una situación complicada y necesitas una solución inmediata.

Creditero

Creditero Creditero Creditero

Creditero te permite pedir entre 100 € y 300 € sin necesidad de justificar ingresos ni presentar nómina. El proceso es muy rápido: completas una solicitud online y, si te lo aprueban, el dinero llega a tu cuenta en menos de 15 minutos. Los requisitos son mínimos, solo debes ser mayor de edad, residir en España y tener una cuenta bancaria. Eso sí, no explican claramente los intereses ni la TAE en su web, por lo que es importante usar el simulador y asegurarse de entender bien el coste total antes de aceptar. Es una opción válida si priorizas la rapidez, pero hay que ser precavido y leer todo bien.

Creditilia

Creditilia Creditilia Creditilia

Creditilia está pensada más para personas que necesitan cantidades superiores a las de un microcrédito. Puedes solicitar desde 500 € hasta 60.000 €, aunque no sea el mejor sitio para situaciones urgentes. No piden nómina ni aval directamente, pero al actuar como comparador, muchas de las entidades que ofrecen el préstamo sí requerirán cierta información financiera. El proceso no es inmediato, ya que Creditilia analiza tu perfil y luego te muestra ofertas disponibles. Es útil si tienes unos días de margen y necesitas financiar algo más grande, como una reforma o una compra importante, aunque no tengas ingresos demostrables estables.

Prestanue

Prestanue Prestanue Prestanue

Prestanue es otra plataforma que compara préstamos de distintos prestamistas. Puedes pedir desde 100 € hasta 1000 €, y el plazo puede llegar hasta los 12 meses. No se requiere nómina, contrato ni aval, y todo se gestiona por internet. El problema es que las condiciones finales varían mucho según el prestamista, y pueden incluir TAE muy altas, incluso superiores al 4000 %. Eso implica un riesgo alto si no se revisa bien la letra pequeña. Por eso, aunque es útil como opción rápida cuando no hay otras salidas, conviene usarla con mucha precaución y solo después de haber probado alternativas más claras.

¿Qué requisitos necesitas para conseguir créditos rápidos sin ingresos demostrables?

Bien, ahora que hemos señalado las mejores entidades financieras para obtener financiación sin ingresos, a continuación os mostramos los requisitos que os solicitarán para conseguir el crédito:

Debes ser mayor de edad: Para empezar, tienes que tener más de 18 años; de hecho, algunos bancos solicitan que tengas más de 25 años.

Para empezar, tienes que tener más de 18 años; de hecho, algunos bancos solicitan que tengas más de 25 años. Contar con DNI o NIE: Para obtener financiación de este modo, debes disponer de DNI o NIE, y habrá de encontrarse en vigor. Por otro lado, es importante que el documento sea legible y que la foto que mandemos a la entidad pueda verse de manera completamente clara, ya que, de no ser así, habremos de repetir el envío.

Para obtener financiación de este modo, debes disponer de DNI o NIE, y habrá de encontrarse en vigor. Por otro lado, es importante que el documento sea legible y que la foto que mandemos a la entidad pueda verse de manera completamente clara, ya que, de no ser así, habremos de repetir el envío. Tendrás de disponer de una cuenta bancaria en España. Si quieres que te ingresen el dinero del crédito, deberás contar con una cuenta online en territorio nacional.

Si quieres que te ingresen el dinero del crédito, deberás contar con una cuenta online en territorio nacional. Tienes que rellenar el cuestionario que te facilitará la entidad en cuestión con tus datos profesionales y personales. Para comprobar la veracidad de los datos aportados, un agente perteneciente a la entidad te llamará por teléfono.

que te facilitará la entidad en cuestión con tus datos profesionales y personales. Para comprobar la veracidad de los datos aportados, un agente perteneciente a la entidad te llamará por teléfono. Contar con un número de teléfono móvil español: Muy ligado al punto anterior, y para comprobar que el teléfono que damos es de nuestra propiedad, recibirás un SMS de la entidad financiera para corroborar esta información.

Entonces... ¿Puedo conseguir un crédito sin nómina?

La lista de entidades financieras a las que hemos hecho referencia en líneas precedentes corresponden a bancos entre cuyos productos ofrecen préstamos sin ingresos demostrables. Así pues, no es preciso disponer de una nómina o ingreso como autónomo, ni declarar alquiler alguno. Lo esencial para este tipo de entidades es que dispongas de ingresos mensuales sin que sea necesario que declares de dónde proceden. Es decir, que a estas entidades no les interesa saber de dónde vienen tus ingresos, ya sea que procedan de ayudas familiares, oficiales, o trabajos no declarados.

Créditos sin ingresos: Características

Una de las características más interesantes de este tipo de créditos es que tienes la posibilidad de solicitar el dinero de manera online. De esta forma, gracias a que todas ellas te ofrecen esta opción, cuentas con la ventaja de solicitar financiación desde cualquier parte de España de una manera muy cómoda y sencilla.

Otra ventaja a tener muy en cuenta es la rapidez a la que puedes conseguir el dinero que necesitas. Desde el momento en el que solicitas el préstamo online hasta que tienes el dinero ingresado en tu cuenta pasan aproximadamente 10 minutos. En otras palabras: puedes conseguir dinero al instante.

Seguimos: una característica que emerge como una gran ventaja es el hecho de que no tendrás que lidiar con miles de papeles: tan solo debes aportar tu DNI o NIE en vigor a la entidad financiera correspondiente. ¡Así, puedes obtener créditos rápidos sin ingresos ni documentación al instante hoy mismo!

El dinero al que puedes optar se mueve entre los 300 euros y los 5000 euros. En el caso de las entidades que ofrecen 300 euros, suelen contar con la ventaja añadida de que te dan el primer crédito de manera gratuita y sin intereses. En el caso de los minicréditos, la devolución se mueve desde los 30 días y los 2 años.

¿Es posible obtener créditos rápidos sin ingresos demostrables y con ASNEF?

Por supuesto: es posible conseguir créditos con ASNEF y sin nómina. Además, también tienes la opción de conseguir préstamos, incluso, sin aval. En otras palabras, si necesitas comprarte un coche o una casa, no tendrás que aportar aval alguno.

¿Cuánto tiempo pasa desde que pido un préstamo hasta que me ingresan el dinero?

El tiempo que tienes que esperar para conseguir el dinero no supera los 15 minutos, aproximadamente. Debido al hecho de las enormes ventajas que suponen el no tener que enviar apenas documentación y, ya que todo el proceso es online, los tiempos se reducen al mínimo: puedes conseguir el crédito al instante.

¿Cómo tengo que devolver el dinero?

A la hora de devolver el dinero que te han prestado puedes hacerlo de diversas maneras. Nuestro consejo es que siempre domicilies el pago de las cuotas en tu cuenta para no tener que enfrentarte a penalizaciones por olvidos. De esta forma, lo más normal es domiciliar la tarjeta de crédito o el pago en cuestión, aunque también es posible llevar a cabo una transferencia bancaria a la entidad con la que hayamos contratado el crédito.

¿Es posible devolver el crédito a plazos?

Si bien es cierto que, en el caso de los minicréditos habrás de devolver el dinero en 30 días, el resto de los créditos sí pueden devolverse en plazos más dilatados en el tiempo.

Los artículos publicados en la sección “De compras” están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados, lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.