Cómo ver Succession y otros éxitos de HBO MAX por menos de 6 euros al mes

Sucesión (Succession, en inglés) se ha convertido en la serie de la que todos hablan, como hace solo unos meses lo fue The Last of Us o hace un poquito más Juego de Tronos. Las andanzas de los miembros de una familia sin escrúpulos, en una feroz competencia por ver quién cae más bajo en el ránking de la falta de moral, es ya todo un fenómeno, como llevan camino de serlo series como Love & Death,Las cinco primeras o Los fontaneros de la Casa Blanca.

Todas ellas llevan el sello de HBO Max, una plataforma de streaming que aterrizó en España a la sombra de modelos ya consolidados, como Netflix o Amazon Prime, pero que pelotazo tras pelotazo se está haciendo cada vez más con un respetable hueco en el mercado. Y ahora es la recomendación de hoy en la sección De Compras de La Razón especialmente por un truco que te puede hacer ahorrar mucho dinero: su Plan de suscripción anual, a salvo de sorpresas y que te permitirá un ahorro de más del 40%. Si pagas 12 meses por adelantado, ver HBO Max te sale por solo 5,83 euros al mes.

Series recomendadas en HBO Max De Compras La Razón

Entre otras cosas, podrás acceder a contenido exclusivo de HBO Max, es decir, contenidos creados única y específicamente para la plataforma. También podrás disfrutar de descargas off-line de los contenidos que prefieras, para verlos sin problema cuando no estés conectado a internet. Con este Plan Anual, podrás ver tus contenidos de HBO Max en cualquier pantalla, ya sea un televisor, un móvil, una tablet o hasta en algunas consolas, pudiendo tener hasta 3 dispositivos conectados simultáneamente. ¡Y todo esto sin ningún tipo de anuncio!

Cuáles son las series con más éxito de HBO Max

La plataforma ha ido haciéndose un hueco en la oferta de películas y series del panorama digital. Su primer gran éxito como plataforma de streaming fue la serie de “Juego de Tronos” que se convirtió en un éxito mundial y es considerada una de las mejores series de todos los tiempos. A parte, este Plan Anual incluye también grandes éxitos televisivos como lo son “Los Soprano” o “Succesion”.

Con la incorporación de grandes estudios y productoras a la plataforma, el catálogo se ha llenado de contenidos aclamados por la crítica que eran difíciles de encontrar en otras plataformas, como lo son las películas de DC Cómics, de Warner Bros o Cartoon Network.

También, muchas películas y series míticas de la televisión se encuentran en este servicio, como lo es la serie de “Friends”, de éxito mundial y que mucha gente está volviendo a ver gracias a que se encuentra en HBO Max. Sucede lo mismo con grandes películas como la trilogía de “Batman” de Christopher Nolan, las películas de “Transformers” o “The Big Bang Theroy”.

En esta plataforma se encuentran también muchas de las películas clásicas difíciles de encontrar en nuestros días. Unas de las más exitosas entre los usuarios de HBO Max son “Casa Blanca, “El padrino”, “Ciudadano Kane”, “2001: Una odisea en el espacio”, “Singing in the Rain” o “Pulp Fiction”.

La Casa del Dragón, otro de los éxitos

Uno de los puntos fuertes de HBO Max y su rebajado Plan Anual son los contenidos originales de HBO Max, que han sido aclamados por la crítica desde su lanzamiento. Algunos de estos ejemplos son “La Azafata”, “The Last of Us”, basada en el videojuego de éxito global o la reunión del programa especial de Friends “Friends: The Reunion”.

Otros de los grandes éxitos de los contenidos originales de HBO Max han sido la serie de “Euphoria”, éxito entre los adolescentes y la precuela de “Juego de Tronos” llamada “La casa del Dragón” exitosa entre los amantes de la serie.

Por último, dentro de este servicio de streaming también se encuentra una multitud de películas, series y programas infantiles y para toda la familia, de modo que cualquier miembro de la casa pueda disfrutar de contenidos pensados y apropiados para él.