Descubre el nuevo producto de Mercadona para lucir las mejores ondas surferas este verano

Llega el mes de junio y con él ya casi estamos a las puertas del verano (aunque miremos al cielo y no lo parezca). Con la llegada del buen tiempo, las piscinas, las vacaciones, llega también el problema de qué hacer con el cabello. Nos pasamos la mitad del tiempo con el pelo mojado y sin tiempo ni ganas para ir a la peluquería, por eso el supermercado valenciano saca sus novedades para el verano entre las que se encuentra un producto que es el ideal para poder lucir el cabello perfecto este verano.

La colección Elixir Fleur de Monoï para el cuidado corporal y capilar es una de las más esperadas del verano. Esta colección de diferentes productos basada en el aceite Monoï es una de las más esperadas, si este año no quieres quedarte sin tus productos preferidos, aprovecha este mes de junio en el que salen a la venta para poder hacerte con ellos.

Todos sabemos que la piel y el cabello necesitan un cuidado especial en estos meses de calor. Disfruta de los productos de esta gama que causa auténtica pasión gracias a la fragancia refrescante y exótica que tienen sus productos.

El Monoï procede de Tahití, en la Polinesia francesa, y para su producción se maceran las flores de tiaré, típicas de dicha tierra, y se combinan con el aceite de pulpa de coco. De la mezcla de estos ingredientes surge el Monoï, popularmente conocido por sus múltiples beneficios a la hora de nutrir, reparar e hidratar la piel y el cabello. Cuando descubras este aroma no querrás separarte de él.

Ondas playeras

El spray moldeador de la gama Elixir Fleur de Monoï es un espray que, gracias a su fórmula sinérgica con sal marina y extractos botánicos, como el hibisco o el aloe, actúa para dar al cabello un look natural de ondas playeras, que hará que este verano no quieras lucir ningún otro look. Fácil, rápido y con un look muy dinámico, el spray moldeador además, aporta volumen al cabello sin apelmazarlo y no deja ningún residuo.

Spray ondas surferas Monoï Mercadona

El modo de uso es de lo más fácil, puesto que este spray se puede usar tanto con el cabello mojado como seco. Solo tendrás que pulverizar sobre el cabello (es indiferente si este se encuentra húmedo o seco), de las raíces a las puntas. Luego debes moldear con los dedos hasta conseguir las ondas deseadas.

Este producto es ideal para llevar todo el verano en el bolso de la piscina o la playa, y darle a tu look un toque playero que hará que no te quieras despegar de él. (Y lo mejor es el precio).