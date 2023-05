El chocolate que no engorda y no tiene azúcar es el más buscado de los supermercados

Llega el calor, y con él el verano a la vuelta de la esquina (si es que no lo parece ya con las temperaturas que tenemos), y con este calor toca lucir el cuerpo y sacar los vestidos, pantalones cortos y dejar al aire todo aquello que ha permanecido oculto durante los meses de invierno. Pero, aunque los datos estadísticos digan que son muchos los españoles que se ponen a dieta una vez llega la primavera, hay un producto top del que algunos no pueden prescindir, y es que el chocolate es adictivo, y uno de los alimentos que más nos cuesta desterrar de nuestra alimentación (o gula, llámenlo como quieran) hasta ahora...

El supermercado valenciano ha lanzado una tableta de chocolate que es la ideal para los amantes de dicho postre y que además no lleva azúcar ni edulcorantes y que es dulce gracias a un ingrediente “secreto”. El paraíso de aquellos que no pueden renunciar a este sabor y que por otro lado les gusta cuidarse y lucir un cuerpo diez.

El chocolate recomendado por dietistas y nutricionistas

Si es usted de aquellos que no puede renunciar al placer de comer alguna onza de chocolate de vez en cuando, después de comer o cenar, o simplemente le gusta darse un capricho sin que esto conlleve que ingiera más calorías y azúcar a su cuerpo, el nuevo chocolate de Mercadona es su solución.

La tableta de chocolate de Hacendado con un 92% de chocolate y de venta en los súper físicos y cómo no de manera online de Mercadona hará que no sufra por comer un poco de chocolate de vez en cuando.

Chocolate negro Hacendado 92% Cacao con fibra de Achicoria Mercadona

Los dietistas y nutricionistas aseguran que los chocolates negros con un porcentaje de cacao de a partir del 85% son los más saludables, aunque algunos de ellos caigan en la tentación de suprimir el azúcar pero añadir edulcorantes, con lo que aunque no engorden no son del todo saludables.

¿Y entonces por qué el chocolate negro al 92% de Mercadona es apto para los que no quieren azúcares añadidos? Pues porque este chocolate tiene un ingrediente que hace que no tenga ese amargor absoluto del chocolate negro puro gracias a la achicoria, que consigue que con este ingrediente prebiótico este chocolate se considere recomendable para poder darse un capricho de vez en cuando, no caigan en la tentación de comerse la tableta entera de una vez.