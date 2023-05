Descubre el producto de Aldi que es ideal para las escapadas de esta primavera

Ya estamos en plena primavera, y aunque este tiempo nos traiga a todos de cabeza, porque no estamos teniendo una estación “típica”, lo que sin duda se agradece son las salidas de casa y el sol. Es la época de poder ir al parque, montar en bicicleta, dar paseos y cómo no, aprovechar para hacer una escapada los fines de semana e irnos por ejemplo de picnic antes de que haga tanto calor que no podamos parar en cualquier campo o bosque.

Entre los básicos que se necesitan para ir de picnic desde luego es una buena nevera. No podrás aguantar todo el día por ahí sin poder llevar tus refrescos, agua o bebidas en general es un recipiente adaptado para tal fin. Si normalmente las neveras son las grandes protagonistas cuando vamos a la playa, o al campo en la época estival, Aldi tiene un producto que aún más recomendable, porque gracias a sus compartimentos podrás guardar en él algo más que las bebidas para que puedan mantenerse. Gracias a este producto podrás mantener a salvo del calor todo aquello que necesites, ya sean tuppers con comida ya preparada, o comprada en cualquier supermercado, bebidas en diferentes envases, e incluso piezas de fruta o cualquier otro alimento que necesite frío y que no puedas transportar para pasar el día en una simple bolsa.

Cesta térmica plegable

Sin duda una de las mejores opciones para transportar alimentos y bebidas en época de calor son las neveras portátiles, pero cuando veas la cesta térmica plegable que tiene Aldi en sus superficies de venta te vas a enamorar. Además de práctica, y que cumple con la función para la que está encomendada, es de lo más bonita. Serás el rey o la reina del picnic gracias a esta cesta que te teletransporta a años pasados.

Cesta térmica plegable Aldi

La cesta térmica plegable de Aldi tiene un amplio compartimento principal con tapa aislante con cremallera, para que puedas guardar sin temor a perder, cualquier producto que necesites en un día de playa o campo. Además, incluye una moneda para el carro de la compra por si quieres ser la más “influencer” y llevártela para hacer la compra.

Aldi tiene esta magnífica e ideal cesta en diferentes colores disponibles: estampado, negro, azul marino, gris o azul y violea. Seguro que gracias a ella vas a ser la más deseada, ya que esta cesta es ideal para pasar un día magnífico.