5 escapadas idóneas para este puente de San Isidro desde el centro de Madrid que están incluidas en el abono de transporte

Con la llegada del buen tiempo y con el puente de San Isidro este fin de semana, apetece cada vez más salir a la calle y hacer planes diferentes. Por lo que, además de todas las actividades que podrás hacer en Madrid estos días de fiestas, te proponemos uno nuevo: conocer municipios y ciudades cerca de Madrid a los que se puede llegar gratuitamente con el abono de transporte.

Hace unos días publicábamos esta guía sobre el metro de Madrid y los diferentes abonos que existen por zonas con sus correspondientes precios. Y ahora te contamos cuáles son los principales sitios que puedes visitar en transporte público totalmente gratis con el abono transporte de la Comunidad de Madrid.

No obstante, hay que señalar una cosa. Estas escapadas no están incluidas en todas las zonas que contempla el abono de transporte. Pues si solo se paga por la zona A, no podrás ir más allá del centro de Madrid. Con las distintas zonas tarifarias B se puede llegar hasta Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz, con la C hasta El Escorial y Buitrago y ya si se tiene la zona E hasta Toledo y Guadalajara.

Por lo que podrás visitar gratuitamente unos sitios u otros dependiendo de la zona tarifaria que pagues. En el abono joven, que es válido hasta los 26 años, están incluidas todas las zonas tarifarias, por lo que se puede viajar hasta Toledo incluso.

Alcalá de Henares

Alcalá de Henares se encuentra en la zona tarifaria B3, comparte zona con otros municipios como Collado Villalba, Colmenar Viejo, Torrelodones o Navalcarnero, entre otros destinos que se podrán visitar con este abono de transporte.

Alcalá de Henares, patrimonio de la Humanidad Alcalá de Henares

Para llegar a Alcalá de Henares hay que coger las líneas C-2, C-7 o C-8 desde Atocha. A este municipio madrileño se le conoce como la ciudad de Cervantes porque el escritor nació allí y tenía en Alcalá de Henares su propia casa que se puede visitar en la actualidad. Motivos por los que, además, Alcalá de Henares es Patrimonio de la Humanidad desde 1998.

En esta escapada se recomienda también visitar el Corral de Comedias, el Palacio Arzobispal, la Catedral de los Santos Niños y dar un paseo por las calles que inspiraron a Miguel de Cervantes a escribir libros tan conocidos como El Quijote.

Chinchón

Chinchón se encuentra en la zona tarifaria C-1, comparte zona con otros municipios como Alpedrete, Aranjuez, Soto del Real o Guadarrama. A Chinchón se puede llegar con el autobús 337 que sale desde la plaza Conde de Casal.

Vista de Chinchón MIGUEL A. MUNOZ ROMERO Turismo de Chinchón

Chinchón fue declarado como uno de los pueblos más bonitos de España gracias a su patrimonio como la Torre del Reloj, su gran Plaza Mayor y sus diferentes monasterios, ermitas e iglesias.

Pasear por Chinchón es hacer un viaje en el tiempo a través de sus calles y su Plaza Mayor que cuenta con soportales y balcones del siglo XV.

San Lorenzo de El Escorial

Llegar a San Lorenzo de El Escorial también es posible desde el centro de Madrid. Pertenece a la zona tarifaria C-1 y se puede llegar en cercanías de Renfe con la línea C-3A hasta El Escorial. Línea que se puede coger en Atocha, Sol o Chamartín, entre otras paradas.

Monasterio y Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial CAM

Desde la parada de El Escorial al Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial hay 20 minutos andando. Un paseo que se hará muy ameno a medida que os acerquéis a esta joya arquitectónica del siglo XVI.

Además, durante la excursión, también podéis degustar la típica cocina castiza de esta zona para la que os dejamos alguna recomendación.

Guadalajara

Guadalajara es una de las ciudades que se puede visitar de Castilla-La Mancha gracias al abono de transporte de la Comunidad de Madrid. Su zona tarifaria es la E1 y comparte zona con otros pueblos como Illescas, Azuqueca de Henares, Añover del Tajo o Torrejón del Rey.

El Palacio del Infantado de Guadalajara es Bien de Interés Cultural Juan Carlos Castle La Razón

Para llegar a Guadalajara hay que coger las líneas de cercanías C-2 o C-8 que salen de Atocha o Nuevos Ministerios. Es la tercera ciudad más grande de esta comunidad autónoma, aunque a veces, es un tanto olvidada.

Sin embargo, posee muchos monumentos que ver como el Palacio del Infantado, el Alcázar Real o el Panteón de la Condesa. Por lo que es una muy buena escapada que hacer durante este puente de San Isidro.

Toledo

Y aunque muchos puedan no creerlo, a Toledo también se puede llegar gratuitamente desde Madrid. Para ello se ha tener la zona tarifaria E-2 y coger el autobús VAC 023 que sale desde el intercambiador de Plaza Elíptica.

Imagen panorámica de la muralla de Toledo cultura.castillalamancha.es

Una vez en Toledo podrás visitar sus numerosos miradores, recorrer su muralla y ver su imponente Catedral. También se recomienda ir al Alcázar de Toledo, a la Sinagoga Santa María la Blanca y al Monasterio de San Juan de los Reyes.

Con las visitas a dichos monumentos se podrá entender mejor por qué llaman a Toledo, la ciudad de las tres culturas. Y es que en la ciudad durante mucho tiempo convivieron cristianos, árabes y judíos.

Otras visitas que también se pueden hacer en transporte público desde Madrid y que son igual de interesantes que las citadas son Rascafría (línea 194), Aranjuez (C-3,C-3A), Patones (línea 197), Buitrago de Lozoya (línea 191) y Cercedilla (C-9), entre otros lugares pintorescos.