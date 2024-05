Mercadona y su nuevo éxito en redes sociales: una crema que huele que “alimenta”

Si es de los que no se puede resistir a darse una vuelta por la sección de Perfumería y Cosmética de Mercadona cada vez que va a hacer la compra, seguro que ya ha descubierto el nuevo producto de cuidado corporal del súper valenciano del que todo el mundo habla. Y es que las novedades en sus estanterías cuando se acercan cambios de temporada o en festividades importantes son un gran aliciente para poder comprobar de primera mano los productos que saca a la venta el supermercado valenciano.

La nueva crema corporal de Deliplus se ha convertido en pocos días en uno de los productos más deseados y compartidos por redes sociales alabando su olor y su textura. Seguro que ya sabe de cuál le estamos hablando, puesto que lo más característico de este producto de cuidado corporal es su olor irresistible, que dan ganas de comérselo.

Huele a verano

Y es que Mercadona suele deleitarnos cuando llega esta época del año, a las puertas del verano prácticamente, con una gran cantidad de productos que van renovando de un año a otro y que algunos de ellos, no todos, se convierten en imprescindibles de cara al periodo estival.

El sorbete corporal de mango (es así realmente como se llama, no me digan que no dan ganas de comérselo) es una crema del cuerpo con un olor a mango que la hace irresistible y con una textura en forma de gel que no resulta nada pesada y sin embargo es muy hidratante. Su fácil absorción y su olor inconfundible han sido determinantes para que se convierta en un “must” del verano.

Sorbete corporal de Mango Mercadona

Por si esto no nos convenciera, la crema hidratante en formato gel tiene uno de los ingredientes de moda y que más hidratan, ya que dentro de la fórmula de este producto está el ácido hialurónico, un ingrediente que se ha convertido en uno de los favoritos para introducir en todo tipo de productos para el cuidado corporal, capilar y en cosmética en general. Si a todo esto le sumamos el precio de la crema corporal con olor a mango, que es de 2,50 €, hemos creado un producto superventas en un tiempo récord. Y es que Mercadona tiene en su sección de Cosmética un auténtico aliado para poder seguir creciendo, y un sinfín de productos que renueva cada cierto tiempo y que a veces nos darían ganas de que se quedasen para siempre.