Mercadona tiene el producto ideal para refrescarte este verano

Estamos seguros de que la palabra más utilizada durante estos días por usted es calor, y es que las olas de calor que azotan nuestro país no están llevando de cabeza a todos. La sensación de tener siempre calor y no poder quitártelo de encima se hace si cabe más patente durante esos días en los que los termómetros no bajan de 35º. Pero Mercadona tiene el producto ideal si quieres llevar la frescura contigo, y es que en su sección de Perfumería y Cosmética podrás encontrar unas fragancias muy refrescantes para uso diario que serán el complemento perfecto para tu rutina diaria de cuidado personal.

Body Sprays

Gracias al supermercado valenciano podrás refrescarte sin hacer uso de la piscina ni la bañera con la variedad de fragancias que envuelven todo tu cuerpo en una bruma ligera y suave, mimando e hidratando tu piel. Gracias a sus body sprays podrás disfrutar de una sensación de bienestar relajante y un delicado aroma que te acompañarán durante todo el día.

Son ideales para aplicar después de la ducha o en cualquier momento en que los necesites. Además, son muy fáciles de aplicar y su efecto es inmediato. Están disponibles en botes de 200 ml, muy cómodos de transportar.

Body spray Sweet Poppy Deliplus

Deliplus ofrece 3 tipos de brumas corporales para uso diario entre las que seguro que podrás escoger el que más te guste. Si eres de los que te gusta el efecto dulce de la fresa, no dudes en escoger el Body Spray Sweet Poppy de la marca fetiche de Mercadona. Esta bruma corporal tiene un aroma floral y frutal con toques de violeta dulce, amapola y jazmín.

Si por el contrario te identificas más con el frescor natural del té verde mezclado con un cóctel cítrico chispeante que evoca el verano y la costa mediterránea, entonces tendrás que decidirte por el Body Spray Tea Breeze de Deliplus. Cuando uses esta bruma corporal sentirás una brisa refrescante y luminosa que aporta bienestar y alegría.

Body spray Tea Breeze Deliplus

Lo tuyo no es lo dulce ni el frescor, entonces podrás elegir el Body Spray Blue Waves. Con esta bruma podrás despertar tu piel gracias al sonido de la naturaleza. Con toques de lavanda, bergamota, fresa, neroli... y un increíble almizcle que te transportar a la maravillosa sensación de sentirte tu mejor versión.