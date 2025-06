Este iPhone con apellido Pro desploma su precio para volverse (por fin) más accesible

Si hay algo que he aprendido tras tantos años escribiendo sobre tecnología es que, cuando alguien es de Apple, no hay forma de hacerle cambiar de idea. Es un ecosistema que, en cuanto lo pruebas, no quieres salir de él. Y por eso estás atento a todas sus novedades, ya sean en forma de móvil, tablet, auriculares, ordenador... Y yo no solo estoy atenta a sus novedades, sino también a encontrarlas de oferta, algo que no es habitual en este fabricante.

Por suerte, siempre hay alguna excepción que confirma la regla, y en este caso viene en forma de iPhone 15 Pro. Es verdad que no es el último iPhone que ha salido al mercado, pero precisamente por eso lo podemos comprar por debajo de su precio en AliExpress. Se queda a 835 euros una vez incluido el envío, y es una gran compra a la que le podrás seguir sacando partido durante años. Porque si algo caracteriza a los iPhone de ahora, es su durabilidad.

El iPhone 15 Pro sigue siendo un acierto seguro

Es verdad que en términos de diseño todos los iPhone son muy parecidos, pero al inspeccionarlos la cosa cambia. Donde antes había acero, ahora hay titanio. Eso significa que esta versión es más ligera que modelos anteriores pero manteniendo ese diseño premium que lo hace inconfundible. Es algo que se nota desde la primera vez que lo sostienes en la mano, y que se agradece.

En su interior se encuentra el chip A17 Pro, conocido por ser el primer procesador del mercado fabricado en 3 nanómetros. El resultado se puede notar en forma de mayor eficiencia energética, más velocidad y una mayor capacidad para manejar los gráficos. Por supuesto, las apps también abren más rápido y, en general el sistema vuela con cualquier cosa que quieras hacer con este dispositivo.

Hablando de su sistema fotográfico, el iPhone 15 Pro sigue contando con tres sensores traseros. Un sensor principal de 48 megapíxeles con estabilizador, un gran angular y un telefoto, ambos de 12 megapíxeles. Todas estas cámaras son capaces de grabar en 4K para que tanto tus vídeos como tus fotos tenga una excelente calidad ante cualquier condición de iluminación.

Con esta versión, por fin Apple ha olvidado el lightning para dar la bienvenida al USB-C y poder estandarizar un poco el uso de cables y cargadores, que ya iba siendo hora. También se ha incorporado el botón de acción, reemplazando al botón de silencio, al que podrás asignarle funciones que mejorarán la experiencia diaria. Una buena oportunidad para renovar tu iPhone con un precio inferior al que suele tener.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.