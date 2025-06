Este smartwatch que tiene un diseño clásico es una bestia tecnológica y puede ser tuyo por 50 euros menos de su precio habitual

El mercado de de los smartwatches es muy competitivo y elegir uno no es tarea fácil, pero siempre hay algunas marcas que destacan sobre el resto, así que es un buen punto de partida a la hora de decantarse por uno u otro. En esta ocasión vamos a recomendar uno que tiene una excelente relación entre prestaciones, diseño y precio. Si buscas un reloj inteligente que tenga el diseño de un reloj clásico, pero con lo último en tecnología, entonces tienes que echar un vistazo al HUAWEI Watch GT 5.

Este reloj inteligente fue lanzado con un precio recomendado de 249 euros, pero lo puedes encontrar por 199 euros en Amazon y MediaMarkt. Aunque no es el precio mínimo histórico sigue siendo una oferta muy atractiva para un smartwatch que tiene más de 1.200 valoraciones, reseñas mayormente positivas y una puntuación de 4.4 estrellas sobre 5. Además, el mes pasado se vendieron más de 100 unidades. No etá nada mal para un smarwatch que no es de los más baratos.

Llévate el HUAWEI Watch GT 5 por tan solo 199 euros

El HUAWEI Watch GT 5 no solo destaca por su precio, sino que HUAWEI ha logrado integrar una serie de características que lo sitúan un paso por encima de otros relojes de su categoría. Podríamos decir que su autonomía es sin duda uno de sus puntos fuertes, pudiendo durar hasta 9 días con un uso típico y hasta 14 días en modo ahorro de batería. Esto es mucho más de lo que ofrece el Apple Watch Series 10. Además de ser muy eficiente energéticamente, tiene una pantalla AMOLED de 1,43 pulgadas que se ve muy bien, incluso en exteriores.

Por otro lado, y pasando a los chips y sensores, son capaces de medir el nivel de oxígeno en sangre, monitorizar la frecuencia cardiaca, registrar las rutas sin necesidad de emparejarlo con tu móvil al integrar GPS y mucho más. Ahora bien, para sacarle el máximo partido lo suyo es instalar la app HUAWEL Health+, donde podrás ver todos los datos de forma precisa y detallada.

En cuando a diseño, este reloj inteligente es una obra de arte. Para empezar, se fabrica artesanalmente y cuenta con revestimientos ultraduros en el cuerpo y la pantalla. Además, es resistente al agua y la corrosión. En este sentido no tiene nada que enviar a otros smartwatches que son más caros.

Llegados a este punto, no hace falta decir que el HUAWEI Watch GT 5 es un reloj inteligente que merece la pena comprar, sobre todo ahora que tiene un 20 % de descuento. Así que, no lo dudes más y hazte con el tuyo antes de que finalice la oferta o se agote.

